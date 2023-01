Caso Dani Alves: La explicación del futbolista para justificar sus cambios en los relatos

Posteado en: Deportes, Titulares

Dani Alves continúa en el centro de detención Brians II de Barcelona después de ser denunciado por una mujer de 23 años de agresión sexual en la discoteca Sutton. El futbolista brasileño decidió cambiar de estrategia legal y contrató al bufet de abogados que lidera Cristóbal Martell, un reconocido letrado que defendió, entre otros, a Lionel Messi en el pasado. El especialista se puso al frente del caso y lo visito en la prisión para trazar una línea a seguir con el objetivo principal de sacarlo de la cárcel mientras dura la investigación.

Por: Infobae

La periodista Marta Rams, de la cadena Antena 3 de España, relató desde la puerta de la prisión el diálogo que mantuvo fuera de micrófono con Martell minutos después que culminara su primer encuentro con Alves. La cronista afirmó que el abogado le confirmó que ya tiene “redactado el recurso” que presentará ante el juzgado de Barcelona con el fin de lograr la liberación del deportista.

Sin embargo, uno de los detalles más destacados que brindó a la prensa es el argumento que le dio su nuevo defendido para justificar las tres versiones distintas que expresó sobre lo ocurrido en la discoteca: “Él explica que Alves no quería reconocer esa infidelidad. No quería que su mujer se enterara de esos hechos. Por eso al principio declaró una cosa, después se pone nervioso, declara otra y al final quiere proteger a la familia. Por eso da esas tres versiones tan diferentes. Ahora quiere hacer un discurso y explicar realmente su versión de los hechos”, detalló la periodista Rams.

Inicialmente, el deportista de 39 años envió un video a Antena 3 donde aseguraba no conocer a la denunciante: “Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. No sé su nombre, no la conozco, no la vi otra vez en mi vida”. Sin embargo, luego aceptó conocerla, aunque –detallaron medios españoles– aseguró que no había pasado. Finalmente, ante la Justicia declaró que habían tenido una relación consentida.

La reunión entre Martell y su defendido duró dos horas, según la cronista, y allí hablaron de la “estrategia de defensa”. El letrado lo vio “muy fuerte” y el ex Barcelona le dio una “versión de los hechos muy sólida”. “Alves reconoce que hubo una infidelidad pero que en ningún momento hubo una agresión sexual y eso va a intentar demostrar su abogado”, aseguró Rams en su informe. Desde el lado del futbolista ahora insisten con que fue “una relación consentida”.

