Kylie Jenner desata revuelo tras lucir una cabeza de león en la Semana de la Moda de París (VIDEO)

“Ningún animal fue lastimado en la elaboración de este look”, indicaron los creadores del vestido.

Por rt.com

La modelo y empresaria estadounidense Kylie Jenner ha generado una ola de críticas, luego de presentarse en la Semana de la Moda de París luciendo una cabeza de león bastante realista sobre el hombro.

Jenner, de 25 años, llegó al primer desfile de la temporada luciendo un vestido de la casa de alta costura Maison Schiaparelli. Estaba hecho de “espuma, lana y piel sintética de seda, y pintado a mano para parecer lo más real posible”, dijo la marca en sus redes.

Sin embargo, cientos de usuarios en las redes sociales parecieron confundir la melena de Schiaparelli con una auténtica pieza de taxidermia. La compañía tuvo que salir al paso y especificar que “ningún animal fue lastimado en la elaboración de este look”.

A disturbing video of #KylieJenner wearing a #lion head at the #Schiaparelli’s fashion show. Although they stated it is faux, how could they possibly think this is fashion? This sends the wrong message & fuels not only the exotic fur trade, but #trophyhunting! ?

Video by Vogue pic.twitter.com/q0gCWnbvYN

— World Animal News (@WorldAnimalNews) January 23, 2023