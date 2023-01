La canción de Shakira contra Piqué era aún más fuerte: las frases censuradas de la sesión 53

El bombazo de la temporada, el mejor estreno latino de la historia, el ‘beef’ que nadie nunca olvidará, no estuvo sólo compuesto por Shakira, como algunos ya imaginaban. En el proceso de creación de la letra para la sesión 53 de la cantante junto a Bizarrap fue clave otro joven artista suramericano: Keityn. Y no se fíen si no les suena de nada: en 2022 el Congreso de la República de Colombia le otorgó la Cruz de Bolívar por sus aportes a la industria musical colombiana, y ya ha sido nominado dos veces en los Grammy Latinos.

Por abc.es

Colombiano como Shakira, Keityn es un compositor colombiano de 26 años, nacido en Cali, y al que se le conoce en la industria musical como ‘la pluma de oro’ por su altísimo nivel de acierto al publicar canciones. Ya trabajó con Shakira en ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’, y entre otros hitos de su carrera están ‘Tusa’ de Karol G, ‘Nivel de perreo’ de J Balvin, ‘Delincuente’ de Sebastián Yatra, ‘Qué rico fuera’ de Ricky Martin o ‘Sobrio’ de Maluma.

En una entrevista en el programa sobre música urbana Molusco Tv, Keityn ha desvelado detalles importantes sobre el proceso de composición de la sesión 53, y ha sorprendido a todo el mundo al asegurar que la canción era incluso más agresiva de la que finalmente se ha publicado, porque se eliminaron frases por miedo a que Gerard Piqué emprendiese acciones legales contra Shakira.

«Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas… cambiamos los versos varias veces. Tuvimos que cambiarla para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave», explicó el artista caleño, que añadió algunas pistas sobre cómo surgieron los ganchos del tema.

«Yo propuse el ‘sal-pique’, que originariamente iba a ser un ‘a ese ají le falta más pique’, y Shakira sacó el ‘clara-mente’, que era algo que tenía que estar en la canción sí o sí. Eso de ‘yo valgo por dos de 22’ nunca se me habría ocurrido a mí. Fue de ella. Es muy dura. La compositora de eso fue Shakira. Yo simplemente la ayudaba a a rimar, pero la compositora fue Shak».

Lo que sí ha sorprendido de las declaraciones de Keityn ha sido que una de las partes más emblemáticas de la canción, que ya se ha convertido en un eslogan de la mujer empoderada (‘Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’) no fue precisamente cosa de Shakira sino suya: «Esa frase formaba parte de los primeros fragmentos que habíamos hecho Bizarrap y yo», asegura.

Tres días en casa de Shakira y dos semanas cambiando y ajustando la letra de la canción

Keityn explicó también cómo fue el trabajo en sí, y cuánto tiempo tuvieron que emplear en dar forma al mega hit. «Estuvimos tres días en casa de Shakira. De hecho, Biza cumplió años en medio de todo. Luego me fui de Barcelona y todavía no habíamos concretado la canción. Yo creo que duramos como dos semanas, Biza y yo diario llamándonos, como que cambiamos, cambiamos y Shakira también tirando: Yo creo que esto no podemos decirlo, yo creo que cambiamos esto».

Sobre la conveniencia o no de sacar una canción como esta habiendo niños de por medio, respondió: «Cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera. Ella es artista, usted no la ponga hacer limonada, si quiere liberarse de esa manera, que lo haga, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, está sacando música, no está haciendo nada que no sepa hacer.

Siempre canta lo que siente. Yo le puedo mandar temas, pero si no lo ha vivido o sentido no lo va a cantar. No es como cualquier otro artista. Shakira tiene que vivirlo, ella cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está en despecho, te hace una canción de despecho y te hace sentirlo».