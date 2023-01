Migrantes venezolanos sufren por encontrar empleo en localidad fronteriza con EEUU

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

La intensión de cruzar a los Estados Unidos se esfumó para Alejandro y Gabriela, pareja de venezolanos que llegaron hace dos semanas a esta ciudad fronteriza y desde hace unos días están en la Plaza de Armas pidiendo trabajo.

Por El Heraldo de Juárez

La pareja de venezolanos están alojados en uno de los albergues que están en la colonia Bellavista, Alejandro sale diario con un letrero que dice lo siguiente: Hola Amigos Somos Venezolanos en Busca de Empleo.

“Tengo dos semanas, soy boxeador, pero busco cualquier trabajo, aprendo rápido también, vengo diario, ya algunas personas me han dicho que llegue a las 7:00 de la mañana para contratarme y nada que no llegaron, otros señores también me dijeron igual y al decirles que no cuento con papeles, no volvieron”.

Por su pare Gabriela -esposa de Alejandro-, hace peinados y pone uñas para poder conseguir dinero y con ello logar tener una casa donde poder establecerse en Juárez, mientras continuaran insistiendo se les den documentos legales en el Instituto Nacional de Migración.

Por su parte el hondureño Oliver quien tiene un mes y medio, se entrego a las autoridades americanas en su intento por cruzar a la ciudad de El Paso, pero no lo logró, fue deportado y volvió a Juárez, ahora busca empleo para poder hacerse de un ahorro.

