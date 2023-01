Lisa Marie y la maldición de los Presley: muertes, sexo, drogas y el Rey del Rock and Roll

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Hace dos años este periódico se hacía eco del fallecimiento de Benjamin Keough, hijo de Lisa Marie Presley y nieto del Rey del Rock, calificándolo como “el último capítulo de la maldición de la familia de Elvis Presley”. Tenía 27 años. Este jueves 12 de enero, el personal libro de tragedias de los Presley volvió a abrirse para añadir un nuevo episodio. Lisa Marie, cantante, celebridad y única hija de Elvis, fallecía tras sufrir un paro cardiaco en Los Ángeles. Tenía 54 años.

Por: El Mundo

“La muerte forma parte de la vida, nos guste o no, y el duelo también. El duelo es algo que tendrás que llevar contigo el resto de tu vida, a pesar de lo que ciertas personas o nuestra cultura nos quieren hacer creer. No se ‘supera’, no se ‘sigue adelante’. Y punto”. Con estas palabras explicaba Lisa Marie su relación con la pérdida en un ensayo publicado en la revista People el pasado mes de agosto. En él explicaba cómo su trayectoria había estado marcada por la muerte, el dolor y la pérdida desde su infancia. Basta echar un vistazo a la hemeroteca para comprobarlo. La biografía de la familia Presley está salpicada de divorcios, muertes prematuras, drogas y deudas. Una triste maldición de la que, generación tras generación, sus miembros no consiguen salir.

Elvis murió a los 49 años el 16 de agosto de 1977 en Graceland, su mítica casa de Memphis. Tenía sobrepeso, adicción a las drogas y un plantel de amigos y conocidos a los que la prensa llamaba la Memphis Mafia, que no eran precisamente una buena influencia. Esa tarde el cantante le dijo a su novia de aquel entonces, Ginger Alden, de 20 años, que se iba al baño “a leer”. Ella respondió: “Ok, pero no te quedes dormido”, según cuenta el libro Elvis and Ginger. Unas horas después, al ver que el Rey del Rock no salía del trono, echaron la puerta abajo. Lo encontraron con los pantalones bajados, la cara enterrada en vómito y un libro erótico en las manos, según describe el libro The death of Elvis. Sí, hay muchos libros sobre Elvis Presley. Anualmente, se publican entre 10 y 20.

En un primer momento, se dijo que había fallecido de un ataque al corazón, pero el informe forense aseguraba que el corazón no había fallado. Aun así lo tenía dilatado, tenía las paredes de arterias recubiertas de grasa, el hígado estaba dañado y el intestino grueso presentaba una obturación por materia fecal. Era probable que hubiera muerto mientras hacía fuerza en el retrete y tampoco se descartó un shock anafiláctico debido a que tenía alergia a la codeína. Se encontraron 14 medicamentos distintos en el cuerpo de Elvis. El cantante había sido hospitalizado en varias ocasiones por sobredosis. Todos estos elementos añadieron misterio a una muerte ya de por sí desconcertante, alimentando la rumorología y especulando incluso con que el Rey del Rock no hubiera muerto realmente.

