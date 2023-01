VIDEO da vuelta al mundo: Filman por primera vez el nacimiento de una ballena gris

Un grupo de turistas en California quedó asombrado cuando una enorme ballena gris dio a luz frente a su yate de observación.

Por: Clarín

Los turistas vieron a una hembra de esta especie de mamífero cetáceo, de unos 12 o 15 metros, boca arriba cerca de Dana Point, en el sur de Los Ángeles. Al verla en esta posición, inicialmente temieron que tiburones u orcas la hubieran herido.

Pronto la ballena se enderezó repentinamente y una cría emergió de entre las aguas teñidas de sangre. El pequeño cetáceo comenzó a nadar alrededor de la joven madre y la mirada asombrada de los turistas, informa RT.

Gary Brighouse, capitán del barco operado por la compañía turística Capt. Dave’s Dolphin & Whale Watching Safari (DWWS), comentó que es tan inusual ver a una ballena de esta especie dar a luz en la zona que era la primera vez que fueron testigos de ello.

Las ballenas grises suelen dar a luz en las cálidas y protegidas lagunas de Baja California, México. Las lagunas ofrecen seguridad frente a depredadores como las orcas, y sus aguas tibias son óptimas para sus crías, ya que aún no han acumulado una gruesa capa de grasa, indica RT.

Madre e hijo en perfecto estado

El video (verlo arriba en esta nota), publicado en el canal de YouTube de DWWS, se las ve juntas nadando y cómo de vez en cuando la madre empuja a la cría hacia la superficie y la deja descansar encima de su cuerpo.

Happy 1 Week Birthday little calf! ? We hope you're happy & healthy! This baby gray #whale has likely grown a lot in the last week, gaining over 50 lbs a day. The calf feeds on milk from mom that contains over 50% fat.

(?: Matt Stumpf 1.2.23)#whalecalf #dronevideo #danapoint pic.twitter.com/hmQiuxPEpF

— CaptDavesWhaleWatching (@DolphinSafari) January 9, 2023