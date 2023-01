Shakira y Piqué: una historia de amor y desamor en canciones

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En la actualidad es común ver a las celebridades pasar fácilmente de una relación a otra; sin embargo, este no fue el caso de Shakira y Gerard Piqué, que durante más de una década estuvieron juntos. Durante este tiempo, la pareja consolidó su romance con el nacimiento de Milan y Sasha. Es así como la estrella musical se dedicó a apoyar a su pareja en las canchas, por lo que dejó su carrera a un lado, para también centrarse en la educación de sus hijos.

Por Infobae

Sin embargo, algo cambió en 2022 cuando se conocieron los episodios de infidelidad que habría cometido el entonces zaguero central blaugrana, de la que según cuentan los paparazzi en España, serían casi 50 las mujeres que se involucraron con el campeón del mundo en 2010 con la selección ibérica.

Teniendo en cuenta el nuevo lanzamiento musical, que tiene nuevamente como protagonista a Gerard Piqué, a quien le ha dedicado sus dos últimos temas musicales llamados “Te Felicito” y “Monotonía”, le contamos cómo fue su historia de amor, gracias a algunos detalles que reveló la barranquillera en 2022, antes de que su relación viera el final.

Así los unió el Mundial Sudáfrica 2010

En 2010 se llevó a cabo la cita orbital en Sudáfrica en la que resultó campeona la selección de España, en la que jugaba Gerard Piqué. Para ese año, Shakira fue la encargada de presentar la canción oficial y se realizó la grabación del tema Waka Waka.

Sin embargo, los planes de la barranquillera la llevaron a territorio español para presentarse en el festival Rock In Rio, y dijo: “Yo iba a cantar en Rock in Rio y luego me iba a Sudáfrica y él estaba también a punto de irse a Sudáfrica. Y bueno fue la primera vez que nos vimos”.

Le puede interesar: Gerard Piqué y Shakira: con confuso trino el exfutbolista habría respondido al lanzamiento de la cantante

Según contó el catalán para el periódico L’Esportiu, el primer día le dijo a la artista que se encontrarían en Sudáfrica, en la final; tal como lo aseguraron otros medios españoles, que afirmaron que Piqué le habría prometido a la futura madre de sus hijos que ganaría la copa del mundo para ella.

“Ella cantaba el himno del mundial en la ceremonia y yo daba por sentado que jugaríamos ese partido. Y llegamos al Mundial y empezamos perdiendo el primer partido. Pero bueno, al final ganamos”, explicó el exBarça.

En marzo de 2011, Shakira sorprendió a sus seguidores con un trino en el que confirmó su relación con Piqué, publicación que acompañó con una fotografía junto al exfutbolista 10 años menor que ella. Durante los años que relación que sostuvieron Gerard Piqué y Shakira, la artista le compuso algunas canciones a su expareja que llevaron como nombre Me enamoré, Día de enero y Addicted to you.

La nueva familia de Shakira

Shakira conformó su hogar junto a Gerard Piqué en Barcelona, en uno de los sectores más exclusivos de la ciudad. Poco a poco sus redes sociales fueron dejando la evidencia de que compartía tiempo con su nueva familia, sin dejar de lado a sus padres William Mebarak y Nidia Ripoll. En entrevista con la revista Glamour de México, la colombiana señaló que “si algún día me llego a casar, él es el indicado”.

Shakira le dio la bienvenida a Milan en 2013 y para 2014, la pareja confirmó que estaban en la dulce espera de su segundo hijo, que nació en 2015. Desde ese momento, confesó que ser madre la hizo convertirse en una especie de satélite que solamente vive por sus hijos: “Es el trabajo más difícil que he tenido”.

Inicio de su separación

2022 fue uno de los años más oscuros para la intérprete de Ojos así, Monotonía y Suerte, según lo confirmó en entrevista con la revista Elle España, en la que describió cómo vivió su separación del exfutbolista.

“Es la primera vez que hablo de esta situación. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Mmmm, y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil”, expresó la artista en la entrevista con Elle España.

“Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad”, se lee en parte del texto que compartieron.

Su romance con Clara Chía ha sido duramente cuestionado por los seguidores de la cantante e incluso, la prensa española ha hecho eco en repetidas ocasiones sobre cómo la joven intenta, en algunos eventos en público en los que aparece junto al exfutbolista, imitar los comportamientos de Shakira. Otros escándalos han sido los videos que circulan en medios de comunicación sobre la buena relación que tendría la joven de 23 años con sus suegros, lo que no pasaba con la colombiana desde hace algunos años.

Finalmente, la artista logró llegar a un acuerdo con el futbolista para quedarse con la patria potestad de Milan y Sasha, en la que se tuvieron en cuenta distintos puntos como las visitas mensuales, el tiempo que podrán compartir con su padre, el lugar de residencia, entre otros tantos que se han mencionado en los últimos meses.