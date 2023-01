Lo que molestó al príncipe Guillermo de la temporada 5 de “The Crown”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Desde que The Crown aterrizó en el catálogo de Netflix, la serie dio mucho de qué hablar. Al adentrarnos en la vida de la familia real británica, los escándalos no tardaron en salir a la luz y muchas personas importantes se mostraron en contra de la producción creada por Peter Morgan.

Por Quever.news

Mientras la serie ganaba aclamados premios, la reina Isabel y sus familiares mostraban descontentos. Y después de tanta espera, este 2022 le dio la bienvenida a la quinta temporada de la ficción. Aunque muchos fanáticos aseguran que no estuvo a la altura de las anteriores entregas, no podemos negar que cuenta con sucesos muy polémicos. Tal es así, que el príncipe William no dudó en mostrar su furia.

El príncipe William está furioso con The Crown

Aunque la serie nos adentra en la vida de la realeza, lo cierto es que suele tomarse algunas licencias a la hora de retratar diferentes sucesos. A pesar de que Netflix siempre hizo mucho hincapié en ese punto, la familia real británica insiste en que varias tramas son completamente falsas.

Por este motivo, el príncipe William está muy enfadado con The Crown y con una de las historias que nos presenta la quinta temporada. Según él, los sucesos contados tergiversa una parte importante de la vida de su abuela, la reina Isabel II. ¿A qué historia se refiere en particular? Se trata de la princesa Margarita y Peter Townsend. Lo cierto es que esta trama generó un escándalo antes de ser transmitida en la pantalla de la plataforma de streaming. Esto se debe a que no existe evidencia histórica que afirme lo sucedido. Aun así, Peter Morgan decidió seguir adelante con la historia y mostrarle a los espectadores lo que había ocurrido según su mirada.

Dicho suceso, protagonizado por Peter Townsend y la princesa Margarita, hizo que la reina Isabel II sea vista como una mujer completamente fría y que carece de sentimientos. Tras el divorcio de Townsend, él decide casarse con la princesa. Sin embargo, los planes provocan una reacción explosiva en la realeza.

Para seguir leyendo, clic AQUÍ.