Bam Margera, el actor de Jackass que fue declarado muerto por Covid

Bam Margera, reconocido por participar en la serie ‘Jackass’ que era transmitida por el canal de música de MTV a principios de la primera década del siglo XXI y que fue un fenómeno mundial, fue declarado en cinco ocasiones como fallecido debido a su contagio de covid-19.

El actor, luego de revelar en meses pasados que estaba contagiado, sufrió cinco convulsiones graves y neumonía por aspiración, lo que lo llevó a un resultado casi fatal.

“Básicamente me declararon muerto en el cumpleaños de Elvis. No sabía que tenía covid […] Mi cuerpo se estaba apagando y tuve cuatro convulsiones, cada una de 10 a 20 minutos, y en la cuarta, me mordí la lengua con tanta fuerza que casi se me cae. Estaba tan hinchada que no cabía en mi boca, además estaba bebiendo esa sangre infectada y cuando me llevaron al hospital tuve mi quinta convulsión, allí no podía respirar sin un tubo en mi garganta”, dijo Margera durante el podcast de su amigo “Steve-O’s Wild Ride”.

Margera, cuyo verdadero nombre es Brandon Cole Margera, estuvo inconsciente durante cinco días en un hospital de San Diego, aunque confesó en el podcast que solo habían pasado un par de horas. Luego de ocho días en total, Margera fue dado de alta del hospital. “Cuando sacaron ese tubo sentí que le chupé la po… a Darth Vader”, afirmó entre risas junto a su compañero.

El covid está lejos de irse

Se cumplieron tres años desde que se reportaron los primeros casos del nuevo coronavirus en una plaza de mercado de la ciudad china de Wuhan y la pandemia de covid-19 sigue generando afectaciones a nivel mundial.

