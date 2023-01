Rastreados, detenidos y vilipendiados: cómo el régimen chino ahogó las protestas por el Covid

La rápida reversión de China de las estrictas políticas de “covid cero” luego de las protestas sin precedentes en noviembre parecía, desde lejos, ser un caso raro en el que las autoridades reconocieron, tal vez incluso aprobaron tácitamente, la disidencia pública popular.

Por Christian Shepherd / The Washington Post

Traducción del inglés al castellano por Infobae

Pero a medida que Beijing aflojó su control férreo sobre el coronavirus, se estaba desarrollando una historia diferente dentro de los hogares y las estaciones de policía en todo el país. Las autoridades se desplegaron para reprimir a los que estaban detrás de las protestas, utilizando el poderoso estado de vigilancia construido durante la última década y ajustado durante la pandemia.

Docenas de personas que participaron en las protestas pagaron mucho por la disidencia, sujetas a intensas medidas de vigilancia e interrogatorios agresivos bajo custodia policial, incluso cuando Beijing estaba cambiando para desmantelar las políticas.

Los manifestantes en Beijing y Shanghái describen una vigilancia digital intensificada, registros al desnudo, amenazas contra sus familias y ser forzados a la coacción física durante los interrogatorios.

Las historias brindan una nueva visión de los mecanismos implementados por Beijing para sofocar las críticas al gobierno. También destacan la peligrosa línea en la que la gente común camina para expresar su disidencia en China, donde los opacos sistemas policiales y la vigilancia de alta tecnología hacen que las protestas sean raras y breves, mientras que la manipulación del sistema legal y el debate en línea a menudo tienen repercusiones ruinosas.

“El virus ya no es el enemigo, los funcionarios de salud y la cuarentena no son el enemigo… ahora solo las personas que protestan son el enemigo”, dijo Doa, una trabajadora tecnológica de 28 años en Beijing que fue detenida después de una protesta. Las personas que hablaron con The Washington Post sobre las interacciones con la policía ofrecieron apodos o hablaron bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto.

Doa y un amigo estuvieron en una protesta cerca del puente Liangmahe en el este de Beijing durante aproximadamente media hora justo después de la medianoche del 28 de noviembre y mantuvieron un perfil bajo, alejándose de quienes filmaban con sus teléfonos celulares y evitando interacciones directas con la policía. “Trabajé antes en la industria de las redes sociales… Sé cómo la policía puede usar esas cosas”, dijo. “Aún así me encontraron. Todavía me pregunto cómo fue eso posible”.

Dos días después, se despertó con una serie de llamadas y mensajes de texto desesperados de su madre, quien dijo que la policía la había llamado para decirle que su hija había participado en “disturbios ilegales” y que pronto sería detenida. “No sé por qué lo hicieron de esa manera. Creo que infunde miedo”, dijo Doa.

Unas horas más tarde, la policía la llamó directamente. La convocaron a una estación de policía en el norte de Beijing, donde confiscaron su teléfono y se sometió a una serie de interrogatorios durante aproximadamente nueve horas.

“Tuve que desnudarme hasta quedarme en ropa interior por un corto período, fue muy incómodo. No querían dejarme usar el baño, por ejemplo”.

Doa dijo que la policía le preguntó cómo se había enterado de las protestas, presionando para obtener detalles de las cuentas y los nombres de las personas en su grupo de amigos.

“Querían saber cómo me enteré de que la gente se estaba reuniendo. De la misma manera, quería saber cómo sabían de mí, pero no me sentí lo suficientemente valiente como para preguntar… No soy un tipo persona política, no escribo esas cosas en línea”, dijo. “Todo lo que puedo pensar es que sabían la ubicación de mi teléfono”.

En los días y semanas posteriores a los disturbios, las autoridades se dispersaron para encontrar a los instigadores de los disturbios, poniendo en marcha una red de recopilación de información dirigida por la policía que se ha fortalecido bajo el presidente Xi Jinping con la ayuda de big data y vigilancia policial de alta tecnología.

No hay una cifra oficial sobre el número de personas detenidas tras las protestas, y el gobierno chino no ha reconocido directamente que se hayan producido arrestos. Pero los informes de los manifestantes y los abogados sugieren que hubo al menos docenas de incidentes similares.

The Washington Post no pudo verificar de forma independiente las cuentas de los manifestantes. No se pudo contactar a dos estaciones de policía en Beijing donde ocurrieron los incidentes descritos por los detenidos para hacer comentarios. El personal de una tercera estación de policía en Shanghái se negó a comentar cuando se le contactó por teléfono.

No está claro exactamente cómo la policía rastreó a manifestantes como Doa en las inmediaciones de las protestas de noviembre, pero las opiniones de abogados, analistas, manifestantes y documentos de compra de la policía ofrecen algunas pistas sobre los tipos de herramientas utilizadas.

Entre los manifestantes y los abogados de derechos humanos, una de las principales teorías, que se considera probable pero difícil de probar, es que la policía usó torres de señal celular para obtener todos los números de teléfono de los lugares donde se reunieron las multitudes y luego desplegó agentes en masa para revisar la lista.

“[La policía] parece haber utilizado alguna tecnología moderna, tecnología de red, y han recopilado un conjunto de datos de números de teléfono de todas las personas involucradas en el incidente”, dijo un abogado con conocimiento directo de los casos de los manifestantes. Al igual que otros abogados con los que habló The Post, hablaron bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto. “La gente ha sido llamada para ser interrogada una tras otra”, dijeron.

Desde que Xi llegó al poder hace 10 años, China ha experimentado una revolución en la forma en que controla la disidencia, erosionando el anonimato en línea y en el mundo real al adoptar herramientas de vigilancia automatizada y recopilación de datos generalizada.

El gobierno también ha ampliado rápidamente las obligaciones legales de las empresas de Internet para compartir información con las autoridades, exigiéndoles no solo proporcionar información en casos penales, sino también datos detallados sobre amenazas más amplias al Partido Comunista.

Incluye una política de 2018 que requiere que las empresas de Internet realicen informes detallados periódicos sobre las tendencias que “movilizan” el sentimiento público o provocan “cambios importantes en la opinión pública”. Según la regla, las empresas deben proporcionar información detallada sobre los usuarios individuales, incluido su nombre real, ubicación y registros de chat.

Al mismo tiempo, China ha cubierto sus ciudades con cientos de millones de cámaras de vigilancia bajo un ambicioso programa de 2016 llamado Sharp Eyes que estableció el objetivo de cubrir a toda la población para 2020. Incluye cámaras de reconocimiento facial diseñadas para identificar automáticamente a peatones y conductores y compararlos con los registros de identificación nacional y las listas negras.

Los documentos de adquisiciones de la policía emitidos en los años y meses previos e inmediatamente posteriores a las protestas de noviembre arrojan luz sobre cómo se usaron estas tecnologías durante las mismas.

Incluyen cámaras avanzadas de reconocimiento facial diseñadas para generar alarmas cuando se detecta un comportamiento “anormal” de la multitud y rastrear a las personas en diferentes lugares durante un período prolongado. También incluyen tecnología utilizada para raspar y analizar datos de teléfonos móviles de cientos de aplicaciones nacionales y extranjeras.

En el distrito Chaoyang de Beijing, donde Doa y otros manifestantes se reunieron en el puente Liangmahe, un documento de compra de la policía de 2018 describe una “cobertura [de vigilancia] del 100%”, utilizando más de 19,200 cámaras avanzadas. Los documentos, de los que no se ha informado anteriormente, se hacen públicos dentro de China, pero no son de fácil acceso.

La orden de compra señala que las cámaras de reconocimiento facial en el sistema deben poder registrar de inmediato el “nombre, el nombre anterior, la organización, el género, la edad, el origen étnico, incluso si son uigures o no, y la fecha de nacimiento” de un peatón, y mantener los registros para meses o más. Las cámaras también deben poder realizar la identificación de personas que lleven máscaras o gafas de sol.

Se compró un sistema similar en el distrito Xuhui de Shanghái, donde estallaron las protestas a fines de noviembre, y ha sido objeto de actualizaciones continuas. La policía presentó una solicitud de compra en diciembre para cubrir una sola calle cerca del lugar de la protesta con 620 cámaras de vigilancia.

The Post revisó docenas de adquisiciones de la policía para la tecnología de escaneo de teléfonos en las ciudades donde se llevaron a cabo las principales protestas, incluidas las terminales móviles que se pueden usar en la calle. Enumeran más de 1,000 aplicaciones que el equipo extrae en busca de datos cuando se escanea un teléfono celular, incluidos Facebook y Twitter, aplicaciones de acondicionamiento físico y viajes compartidos, y servicios de mensajería encriptada.

Mientras los dispositivos de espionaje y recopilación de datos saqueaban silenciosamente a los manifestantes, dentro de las comisarías, las autoridades utilizaban métodos más tradicionales para obtener información.

The Post habló con seis personas que fueron arrestadas y dijeron que experimentaron interrogatorios estresantes y físicamente exigentes.

“Solo se nos permitía estar de pie y no podíamos hablar entre nosotros. No nos dejaban dormir, y si lo hacía, llamaban a la puerta para despertarme”, dijo un hombre de Shanghai, de 25 años, que habló en la condición de anonimato por temor a mayores repercusiones.

Le dijo a The Post que fue arrestado durante las protestas cerca de la carretera Urumqi de Shanghái, que en noviembre se convirtió en un lugar de duelo por las 10 personas que murieron en el incendio de un apartamento en Xinjiang, un peaje que algunos vincularon con los controles de covid. Dijo que la policía revisó su teléfono durante el interrogatorio, preguntando sobre sus grupos de amigos.

El hombre dijo que vio a otros detenidos que fueron esposados y obligados a permanecer en cuclillas durante aproximadamente una hora después de no cumplir. Dijo que los oficiales los castigaron en la estación haciéndolos hacer ejercicios de sentadillas y copiar a mano páginas de documentos políticos del 20º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino.

“El propósito [del interrogatorio] era averiguar quién lo planeó; pensaron que eran los separatistas o las fuerzas extranjeras”, dijo. Los oficiales se burlaron de los hombres del grupo con cabello largo, llamándolos homosexuales, agregó. “También nos llamaban traidores y perros callejeros y nos decían que nos fuéramos de China”.

Días después de las protestas, Chen Wenqing, jefe del máximo órgano de toma de decisiones policiales del Partido Comunista, instó a la vigilancia contra el “sabotaje de fuerzas hostiles” y los “actos criminales que perturban el orden social”.

Las acusaciones de influencia extranjera hacen eco de la línea de Beijing sobre las protestas a favor de la democracia en Hong Kong, que en los últimos años ha obligado a una amplia expansión en la vigilancia de los servicios de redes sociales en el extranjero, que están prohibidos en China pero a los que se puede acceder a través de la tecnología VPN.

The Post informó anteriormente que cientos de estaciones de policía y oficinas gubernamentales en toda China compraron herramientas de vigilancia de big data para identificar automáticamente a las personas en el país y en el extranjero detrás de las tendencias críticas en la opinión pública sobre las aplicaciones de redes sociales extranjeras.

Un mes antes de que comenzaran las protestas en Beijing, el Ministerio de Seguridad Pública de la ciudad emitió una licitación para un proyecto de vigilancia de datos de 580.000 yuanes (USD 84.000) que combina analistas humanos y herramientas de extracción automatizadas para llevar a cabo una revisión de 24 horas de noticias y redes sociales nacionales y extranjeras. cuentas que discuten temas que podrían convertirse en una bola de nieve en disidencia en China.

“Especialmente noticias relacionadas con el sustento de la población doméstica y temas sociales candentes”, se lee en el documento. Dice que la red debe ser capaz de recopilar, analizar y reportar miles de datos relevantes a la policía todos los días, y debe tener métodos para recuperar publicaciones eliminadas en las redes sociales. Los servicios objetivo incluyen Twitter y Facebook.

Los informes de abogados y manifestantes también sugieren que la policía de Beijing eludió los protocolos de inicio de sesión utilizando empresas de telecomunicaciones nacionales para proporcionar detalles de los mensajes de autenticación de dos factores enviados a los teléfonos de los ciudadanos. Según la ley china, los proveedores de telecomunicaciones deben cumplir con dichas solicitudes.

Un hombre de 31 años en Beijing le dijo a The Post que fue interrogado y detenido durante la noche del 2 de diciembre después de volver a publicar un video de escenas de protesta en Twitter y la aplicación doméstica WeChat, aunque no había participado en persona. “No había sueño, no había descanso. . . Hasta el momento en que me dieron de alta me hicieron creer que iba a ir a prisión por mucho tiempo”.

Dijo que la noche después de su detención recibió un mensaje de autenticación de dos factores de Twitter que no había solicitado. “Incluso dos semanas después de que volviera a suceder… se siente como una escena en una película de terror donde alguien siempre está mirando, pero no estoy seguro”.

Un abogado de derechos humanos que trabajaba con los manifestantes recibió notificaciones de dos intentos de inicio de sesión en su cuenta de mensajería de Telegram el 1 de diciembre. El esfuerzo fracasó, pero quienquiera que intentara acceder a la cuenta (el abogado sospecha que era la policía) pudo ingresar un código de inicio de sesión único correctamente, de acuerdo con las capturas de pantalla del incidente compartidas con The Post.

La intensa presión sobre los profesionales del derecho que ofrecen asesoramiento a los manifestantes deja a quienes se enfrentan a penas de prisión con pocas esperanzas de un juicio justo.

“Es muy delicado, más sensible que nuestros casos anteriores relacionados con activistas de derechos humanos y disidentes políticos”, dijo otro abogado que había estado ofreciendo servicios a los detenidos hasta que las autoridades lo advirtieron. “Hay un intento a nivel nacional de evitar que los abogados incluso brinden consultas legales a estos manifestantes, sin mencionar que los representen personalmente”.

Los manifestantes ahora también han sido cada vez más vilipendiados en línea. Los censores parecen estar permitiendo una discusión selectiva de las manifestaciones, siempre que sea crítica.

A medida que aumentan los casos de coronavirus en China, los comentaristas nacionalistas ahora culpan regularmente a los tangfei, o “bandidos reclinados”, por las muertes y los hospitales superpoblados, un juego de palabras con las advertencias oficiales de no acostarse y dejar que el virus se propague, quienes, según afirman, obligaron al desmantelamiento repentino de covid. -Cero restricciones antes de que las autoridades estuvieran listas.

Las acusaciones infundadas de colusión con extranjeros o de causar el brote de coronavirus estigmatizan a los manifestantes, dijo Chih-Jou Jay Chen, profesor de sociología en la Academia Sinica en Taipei, Taiwán.

“El partido tiene el control total del sistema legal para evitar que los manifestantes tengan un juicio justo”, especialmente si se les etiqueta como “fuerzas hostiles”, dijo Chen.

Una publicación ampliamente compartida en el sitio de microblogs Weibo dijo que el gobierno no tuvo la culpa de la falta de preparación e instó a la gente a concentrar su ira en aquellos “que atacaron y luego se escaparon”, preguntando: “¿Por qué no deberían ser denunciados a ¿las autoridades?”.

