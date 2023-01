Vuelo 858 despegó en 2023 y aterrizó en Estados Unidos el 31 de diciembre del 2022: ¿Qué sucedió?

Click to share on Google News (Opens in new window)

¿Estaban viajando en el icónico DeLorean de Emmett Brown en Volver al futuro?

Por milenio.com

No es parte de una escena de la película Volver al futuro, ni un error en los registros de vuelo. La tripulación del vuelo 858 vivió la sensación de ‘viajar en el tiempo’ tras despegar de Seúl apenas unos minutos después de haber iniciado el domingo 1 de enero y aterrizaron en San Francisco el 31 de diciembre de 2022 a las 17:00 horas.

Este 31 de diciembre, mientras algunos se preparaban con las tradicionales 12 uvas para recibir el año nuevo junto a sus familiares o amigos, otros más se encontraban en el Aeropuerto Internacional de Incheon para emprender su viaje a Estados Unidos. Cabe señalar que el vuelo 585 tuvo un retraso que los hizo despegar hasta las 00:29 horas del 1 de enero.

Gracias a este acontecimiento la tripulación pudo vivir el inicio de un año nuevo en dos ocasiones tras viajar de Corea del Sur a Estados Unidos este 1 de enero. Lo curioso es que no se trata de la primera vez que se vive este acontecimiento, sino que es muy regular verlo anualmente, te explicamos de qué se trata.

El Boeing 777-300ER con una capacidad de 350 pasajeros aterrizó en el Aeropuerto Internacional de San Francisco a las 17:01 de este sábado 31 de diciembre, luego de recorrer más de 9100 kilómetros y cerca de 7 horas de vuelo. El sitio web Flightradar24 compartió el recorrido que hizo el vuelo 858.

This is so cool!

Flight #UA858 took off in 2023 but will land back in 2022.https://t.co/7QFa4kNfU9#BackToTheFuture pic.twitter.com/X2JyrrVR7T

— Flightradar24 (@flightradar24) December 31, 2022