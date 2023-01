Estas fueron las canciones más escuchadas del 2022, según Spotify

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El año pasado no solo tuvimos el regreso de los grandes conciertos, sino también de una gran producción de música.

Por El Tiempo

Y Spotify anunció las más oídas del año que acaba de terminar. A continuación el listado:

‘As It Was’, Harry Styles.

‘Heat Waves’, Glass Animals.

‘Stay’, The Kid LAROI (con Justin Bieber).

‘Me porto bonito’, Bad Bunny, Chencho Corleone.

‘Tití me preguntó, Bad Bunny.

‘Cold Heart’, Elton John, Dua Lipa.

‘Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52’ – Bizarrap, Quevedo.

‘Enemy’, Imagine Dragons.

‘Ojitos lindos’, Bad Bunny y Bomba Estéreo.

‘Running Up That Hill (A Deal With God)’, Kate Bush.

Bad Bunny es el artista latinoamericano que más veces aparece en la lista y entre sus canciones que ingresaron está ‘Ojitos lindos’, que hizo con la banda colombiana Bomba Estéreo.