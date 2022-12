Feroz pelea en la NBA: el brutal ataque por la espalda de un jugador que dejó inconsciente a un rival (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

La victoria de los Detroit Pistons en el Little Caesars Arena por 121 a 101 ante los Orlando Magic quedó en un segundo plano y lo acontecido promediando la mitad del juego no para de recorrer el planeta: una feroz pelea que tuvo un saldo de un jugador inconsciente producto de un golpe en la cabeza, así lo reseñó INFOBAE.

A falta de aproximadamente 30 segundos para la finalización del segundo cuarto se vivió una fuerte trifulca entre ambos planteles.

El pivot aleman Moe Wagner y el base Killian Hayes corrían por un balón suelto cuando, ya casi con la pelota fuera del campo, el europeo empujó con la cadera a su rival, quien se estrelló con sus compañeros de equipo que estaban en la banca.

Esta acción no le gustó a Hamidou Diallo, quien rápidamente intercedió brindándole un empujón al jugador de los Magic. Rápidamente, el armador franco-estadounidense apareció en escena y le brindó un certero golpe desde atrás en la cabeza al alemán, quien quedó inconsciente por unos segundos mientras era sujetado por uno de sus rivales tras caer desplomado.

PISTONS-MAGIC MAYHEM ?

Moe Wagner shoved Killian Hayes into the Pistons bench.

Hayes retaliated by punching him in the back of the head and Wagner appears to lose consciousness. pic.twitter.com/bwrHq1qKmY

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 29, 2022