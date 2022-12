Jared Leto: sus métodos extremos para subir y bajar de peso y su fanatismo por una serie argentina

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Jared Leto siempre se ha caracterizado por su apariencia juvenil. Sin embargo, nadie esperaba que a sus 51 años luciera mejor que a sus 20. Recientemente, el actor de “La Casa Gucci” publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que presume de un impresionante six pack y una gran definición muscular. Así, Leto confirma que se mantiene en un increíble estado físico, como si hubiera conseguido la fórmula del elixir de la eterna juventud.

Por infobae.com

Una figura siempre actual, tanto que en su última entrevista para The Wall Street Journal aconsejó nada menos que ver una serie argentina. “Recientemente vi un atracón: ‘Los crímenes de Alcàsser’. Es una serie española de crímenes reales. La otra cosa que recomiendo es ‘Carmel: ¿Quién mató a María Marta?’, sobre un asesinato argentino. Confía en mí, míralo”, sorprendió Leto.

Algunos lo recuerdan como Jordan Catalano en la serie de televisión de los ‘90, “My So-Called-Life”. Otros son fans de su banda, Thirty Seconds to Mars. También protagonizó el papel del Joker. Pero la vida real no fue nada fácil para la estrella.

Un padre ausente

Jared Joseph Leto nació el 26 de diciembre de 1971 en Bossier City, una pequeña ciudad cerca de Shreveport, en el noroeste de Luisiana. Su padre, Tony Bryant, abandonó a su familia, por lo que Jared pasó una parte de su infancia sin su papá. Aunque no habla mucho sobre el tema, hizo una excepción durante una rueda de prensa en Cannes en el 2014, mientras promocionaba el film “Dallas Buyers Club”.

No tiene muchos recuerdos, ya que era sólo un bebé cuando su padre se fue, pero la estrella hizo un comentario sarcástico mientras describió lo que imagina que fueron las últimas palabras de su papá hacia él, diciendo, “Sólo encendió un cigarrillo y dijo, ‘Nos vemos, chico, voy a la tienda por una leche’, y no volvió”.

Jared no volvería a ver a su padre. Cuando tenía ocho años, el papá se suicidó por razones desconocidas. Junto a su hermano Shannon, y a su madre, Constance, se mudaron temporalmente con los padres de ella. Debido a que el abuelo de Jared sirvió en el ejército, el futuro actor se trasladó a múltiples lugares de Estados Unidos durante su infancia.

Luego, Constance se casó con Carl Leto, que adoptó a Jared y a su hermano.

Madre soltera con problemas

Constance fue una madre soltera durante casi toda la juventud de Jared. A veces dependía de los vales de comida para salir adelante. La admiración del hijo por su mamá fue evidente durante su emotivo discurso en los Oscars de 2014. Al hablar sobre su crianza como niño aventurero que buscaba comida en los bosques y viajaba por todo el mundo con su madre y su hermano, explicó cómo la vivencia le dio nuevas perspectivas, diciendo, “Al tener la experiencia de arte-comunidad hippie de niño, no había una línea clara trazada. No tratamos de restringirla ni de frenar ese tipo de crecimiento”.

El vínculo de la familia se destaca en muchas de las canciones de Jared y Shannon, interpretadas por su banda, Thirty Seconds to Mars. Uno de los temas, “Depuis Le Début”, termina con una cajita musical tocando “El lago de los cisnes’’ de Tchaikovsky, lo que es una oda a su madre, que solía dormir a los niños tocando esa misma caja de música.

También atribuyó a su mamá el mérito de haberle ayudado a dejar su adicción a las drogas, agradecimiento que eternizó en su discurso de los Oscars. “Dejó el colegio y fue madre soltera, pero de alguna manera se las arregló para conseguir una vida mejor para ella y sus hijos. Animó a sus hijos a ser creativos, a trabajar duro y a hacer algo especial. Te quiero mamá. Gracias por enseñarme a soñar”, expresó Leto.

Drogadicto en rehabilitación

A los 16 años, Jared no tenía un rumbo claro, “durante un tiempo pensé que podría convertirme en traficante de drogas”, confesó en una entrevista. En su juventud se metió en el mundo de las drogas y se dedicó a cometer robos menores, pero finalmente llegó a una encrucijada. Se lo contó a Big Issue, “Hubo un momento, que involucró una pistola y algo de cocaína, que fue quizás un momento de cambio para mí. Sabía que no era bueno”.

Afortunadamente, Jared consiguió controlar su vida. A los 19 años se mudó a Los Ángeles para dedicarse a la dirección de cine, donde enseguida se pasó a la actuación. A los 22 años, consiguió el papel de Jordan Catalano en “My So-Called Life”, y se convirtió en un rompecorazones de la noche a la mañana. Según una entrevista concedida a The Independent, en la actualidad es una persona normal y se abstiene de beber y usar drogas. Lo explicó, “El costo es demasiado alto. Algunas drogas son increíbles, pero el riesgo comparado con la satisfacción es muy alto. Vi demasiados ejemplos de lo que no hay que hacer”.

Demanda de 30 millones de dólares

Jared Leto y su hermano, Shannon, tocan juntos en Thirty Seconds to Mars, una controvertida banda de rock, desde 1998. Jared nunca tuvo ambiciones concretas de ser una celebridad o estrella del rock y, en una entrevista con Rolling Stone, declaró que pensaba que los músicos y los actores era como la magia, “Eres de la realeza o naciste siendo parte de ella; o un golpe de suerte o de genialidad”.

Como músico, Jared vivió éxitos como el récord Guinness de su banda por la mayor cantidad de conciertos durante el periodo de un álbum en 2011, con 309 shows. Pero también hubo caídas, como una demanda de 30 millones de dólares. Leto dijo a The Hollywood Reporter, “Esta no era una lucha contra una discográfica, sino contra la corrupción. Una discográfica puede ser algo beneficioso, pero ¿una corporación que compromete a los artistas con estos contratos confusos que los dejan con una deuda extrema? Sólo porque puedas salirte con la tuya no significa que esté bien hacerlo”.

Lo curioso es una reciente confesión del actor en cuanto a sus gustos musicales. “En la parte superior de mi lista de reproducción navideña está: ‘White Christmas’ de Bing Crosby o Frank Sinatra. Tan pronto como termina Halloween, escucho canciones navideñas, especialmente las viejas”.

Método de actuación límite

A Jared Leto parece gustarle elegir papeles que requieren arriesgados cambios físicos y psicológicos. Su primer papel polémico fue el de un adicto a la heroína en “Requiem For A Dream’’, del año 2000. Para poder adaptarse al rol, no sólo se convirtió en célibe, sino que también decidió que tenía que perder mucho peso y convivir con consumidores de drogas en las calles de Nueva York. Se lo dijo al sitio Al Bawaba, “Cada noche era una aventura, ya fuera que alguien fallara la vena de su brazo y su mano se llenara de veneno, o que sufriera una sobredosis, o que pasáramos el rato y dijéramos, ‘¿Te acuerdas de la chica con la que salimos anoche? Bueno, ¡está muerta!’. Una noche me robaron pero traté de convertirme en uno más del grupo”.

En una entrevista con Movieline, Jared expresó que quedó tan traumatizado al final de la película que huyó a un monasterio donde se alimentó de pescado y papas.

Papeles peligrosos

El extraño viaje existencial de Jared Leto al meterse en el personaje para su rol en “Requiem For A Dream’’, no le impidió aceptar papeles aún más desafiantes y peligrosos. Por ejemplo, en el 2007 subió rápidamente 30 kilos para interpretar al asesino de John Lennon, Mark David Chapman, en la película “Chapter 27?. ¿Cómo aumentó tanto de peso? Literalmente, tomaba litros de helado derretido de chocolate de Häagen-Dazs dos veces al día.

Con el tiempo, Jared terminó en una silla de ruedas porque el simple hecho de caminar se volvió doloroso, según DigitalSpy. La experiencia también le hizo dudar de si su cuerpo volvería a estar como antes del rodaje. Al final, admitió que se arrepintió de la experiencia, el actor dijo a The Guardian, “Realmente, es una estupidez. Me dio gota y mi colesterol subió tan rápido en tan poco tiempo que mis médicos querían darme Lipitor, que es para gente mucho, mucho mayor. De nuevo, no obstante, un viaje fascinante”.

Jared dejó de comer

Después del rodaje, Leto hizo una dieta líquida rápida, explicó a Digital Spy, “Esto ha sido muy extraño: pimienta de cayena, limón y agua, además de no comer nada durante diez días consecutivos, eso me hizo perder diez kilos durante los primeros diez días. Perder el exceso de peso que subí durante el rodaje de la película demostró ser todo un desafío; me tomó alrededor de un año volver a un estado en el que me sentí seminormal. No sabía si volvería a estar como antes; realmente el haber ganado mucho peso me causó muchos problemas”.

Para no quedarse atrás con sus anteriores papeles, en el 2013 Jared volvió a bajar de peso, hasta quedar en unos 50 kilos para su premiado papel de Rayon, en un personaje transgénero, en “Dallas Buyers Club”. En una entrevista con The New York Times, afirmó que a veces sólo comía medio pepino durante todo un día, “La regla número uno es dejar de comer. La regla número dos es dejar de comer”. Dijo a Entertainment Weekly, “A veces sólo quieres masticar algo, así que encuentras algo que no tenga calorías. Básicamente masticaba cuero de zapatos, cualquier cosa que saciara un poco el hambre”.

Además, se afeitó las cejas y tomó la forma de un cuerpo de mujer, en lo posible sin pasar por el quirófano. También se negó a salir del personaje en el set, llevando sus tacones altos a todas partes. Y con su interpretación en este film ganó un Oscar.

Película prohibida

Cuando Jared Leto se compromete con una idea, es evidente que lo hace todo. Pero cuando se trata de dirigir un video, prefiere que el público olvide que es él quien está detrás de la cámara. Por eso creó el seudónimo Bartholomew Cubbins. El actor dijo a The New York Times, “Es uno de mis personajes favoritos del Dr. Seuss. No quería tener ninguna de las distracciones que puede provocar el hecho de poner mi nombre en un video que protagonizaba”. Leto, o Cubbins, generó cierta polémica cuando dirigió un cortometraje de 13 minutos para la canción “Hurricane” de Thirty Seconds to Mars, que fue prohibido en la televisión de todo el mundo por sus imágenes sexuales y violentas. Según MTV, las cadenas enviaron largas listas de lo que había que censurar para conseguir que se emitiera. Aunque MTV nunca prohibió el clip, lo retiró de su lista.

¿Qué tenía de escandaloso el video? Un extracto que detalla el contenido lo describe, indicando, “Un rengo aterrador que usa un traje negro y una máscara de cuero, y que lleva un mazo entra en la habitación, y hace que Leto salte por una ventana del piso 40 a la calle de abajo”. Más tarde, un rabino, un sacerdote y un imán aparecen y arrojan sus libros sagrados a una hoguera.

El controvertido Joker

La interpretación de Jared Leto del Joker en “Suicide Squad” fue tan controvertida que ni Warner Brothers ni el público quedaron encantados con su versión del infame villano de DC Comics. “Nunca pensé ni en un millón de años que tendría la oportunidad de interpretar un papel como éste”, confesó el actor, que culpó a la edición, alegando que la película fue reeditada de dramática a cómica.

Lo que sí se sabe es que la estrella aterrorizó a sus compañeros durante la producción, y fiel a su método, nunca salió del personaje. Entre otras cosas, envió a Margot Robbie, que interpretaba a Harley Quinn, una carta de amor en una caja negra con una rata viva dentro. También mandó balas a Will Smith, y el elenco recibió condones usados y juguetes para adultos, así como un cerdo muerto para su primera lectura del guión.

En una entrevista con E! News, Jared explicó la razón de lo que había hecho, “Hice muchas cosas para crear una dinámica, para crear un elemento de sorpresa, de espontaneidad, y para romper cualquier tipo de muros que pudiera haber. El Joker es alguien que no respeta las cosas como el espacio personal o los límites”.

Rechazado por Hollywood

Finalmente, el papel de Jared Leto sólo tuvo unos diez minutos de pantalla en la versión completa de “Suicide Squad”. Para hacer las cosas más incómodas, la estrella fue anunciada como protagonista y, por supuesto, no olvidó eso cuando llegó el momento de promocionar la película. “A la gente que quiere más Joker, le digo, ‘Yo también’”.

Pero a pesar de las críticas negativas y del hecho de que los ejecutivos del estudio no estaban contentos con las extrañas travesuras de Jared, se seguía hablando de un spin-off del Joker y Harley Quinn en desarrollo en Warner Brothers. Pero Jared decidió provocar más problemas. Según The Hollywood Reporter, intentó detener la producción de la película del Joker de Todd Phillips, protagonizada por Joaquín Phoenix, que ganó el premio al mejor actor en 2019 por su interpretación notablemente diferente del villano. Este problema también puso en peligro la relación de Jared con sus representantes en la Creative Artists Agency. Así que cuando llegó el momento de hacer el spin-off, el estudio decidió hacer una película sobre Harley Quinn, “Birds of Prey” del año 2020. Jared no fue invitado a participar, y el Joker ni siquiera apareció en el guión.

El soltero más codiciado

Jared Leto es uno de los galanes solteros más codiciados de Hollywood, y aunque no se sabe exactamente cuál es su orientación sexual, el actor ha sido un casanova de la industria del entretenimiento por muchísimos años. Leto tuvo varias novias famosas, empezando por Soleil Moon Frye, su primera relación pública conocida, estrella de una comedia televisiva que se hizo popular entre los niños. La pareja fue vista cuando se hicieron escenas de una película en 1991, pero como aún eran adolescentes la relación no prosperó.

Una de sus parejas más conocidas fue Cameron Diaz, con quién comenzó a salir en 1999. Ambos eran unos veinteañeros, y su relación se volvió seria ya que se comprometieron y el público celebró su decisión. Sin embargo, sorprendieron con el fin del noviazgo en 2003, y aunque no revelaron la razón detrás de esto, se dijo que Jared estaba inseguro con el éxito de Cameron, y eso se convirtió en un problema.

Luego llegó Scarlett Johansson con quien se emparejó en 2004. Sus allegados dudaban de que la relación durara debido a la diferencia de edad de 13 años, y el presentimiento fue correcto: Jared y Scarlett se separaron al año de estar juntos. Su relación podría describirse con una sola imagen que se volvió viral: alguien tomó la foto de ella tratando de besar a Jared apasionadamente, mientras él miraba por encima de su hombro revisando su teléfono.

Otro de sus romances populares fue con Ashley Olsen, justo cuando Leto con su banda sacaba su segundo álbum de estudio, pero tampoco tuvo gran trascendencia. Las fuentes dijeron que tenían química juntos pero que no era el momento adecuado ya que el cantante tenía una agenda completa promocionando su disco. Jared y Ashley intentaron hacer que su relación funcionara en 2008 y nuevamente en 2011, pero por alguna razón no lo lograron.

Lindsay Lohan también formó parte del listado de conquistas de Leto. Se rumoreaba que estuvieron juntos en 2006, durante el rodaje de “Capítulo 27?, película que ambos protagonizaron. Años más tarde Lindsay confirmó que salió con Jared de forma intermitente durante varios años.

Más tarde, los fans no se sorprendieron al ver los titulares del nuevo romance de Jared Leto con Paris Hilton. Los jóvenes se enamoraron durante el festival de cine en 2008 y, pronto salió a la luz, que no era la primera vez que se besaban pero sí era la primera vez que eran captados por la cámara. No fue nada serio más que una aventura por excelencia al estilo Hollywood: la estrella de rock y la figura de la alta sociedad.

En 2011 Jared Leto agregó a su catálogo de conquistas dos súper modelos europeas. Fue visto comprando café en Italia con una modelo serbia de quien se murmuraba era su última aventura. Después de un mes, ya estaba con su supuesta novia la súper modelo y actriz danesa Katharina Damm, con la que se lo veía teniendo un romántico paseo por las costas de las playas de St. Tropez. Sin embargo, este noviazgo fue intermitente porque una vez más se lo vio a Jared en múltiples ocasiones con otras mujeres.

El mundo entero se emocionó cuando vio a Jared Leto y a la actriz mexicano-keniana Lupita Nyong’o asistiendo juntos a numerosos eventos de Hollywood durante la temporada de premios en 2014. La química entre ellos era tan obvia que enseguida la prensa comenzó a hablar de un romance. Lupita dijo que lo que tenían con Jared era algo “que va más allá de los rumores de citas, más allá de todo eso”.

Incluso cuando las redes sociales se pusieron de moda y accesibles, Jared nunca las usó para publicar su vida amorosa, así que era obvio que la mayoría de sus fanáticos no sabían que él estaba saliendo con la modelo rusa Valery Kaufman desde 2015. Aunque nunca hablaron del romance públicamente, la pareja se encontraba en una relación desde hacía siete años. Ambos decidieron mantener en reserva su vida privada; sin embargo, hubo apariciones públicas, a lo largo de los años, que confirmaron la noticia del noviazgo.

Hoy se sabe que la historia de amor entre Leto y Kaufman llegó a su fin, así lo confirmó una fuente cercana a la pareja. El actor de “La Casa Gucci” estaría saliendo a citas para recomponer su vida romántica.

Una fuente conocedora del presente de Leto, confirmó la noticia a Entertainment Tonight, “Jared Leto y Valery Kaufman se separaron”, reveló el informante. Además, confirmaron al mismo medio que el líder de Thirty Seconds to Mars ha estado teniendo citas luego de la separación. “Es soltero y ha estado saliendo”, añadió.

En los últimos meses, Jared Leto ha pasado tiempo en Nueva York, donde asistió a la Semana de la Moda, fue visto en el US Open y también lo capturaron mientras pasaba el rato con Leonardo DiCaprio en una fiesta privada dentro de la misma ciudad.

Los rumores sobre el quiebre entre el protagonista de “Morbius” y Valery Kaufman comenzaron a surgir en mayo, cuando ella subió una foto a Instagram con un misterioso hombre dentro de un bote. El copy de la publicación decía, “Postal de Saint-Tropez”, y fue complementado con un emoji de corazón rojo. Luego, en agosto de este año, la modelo rusa volvió a publicar una foto con el hombre llamado Dimitri Varsano, esta vez besándose y confesando, “Recé por un amor como este”, acompañado de un emoticón de anillo por lo cual sugiere que hubo compromiso de por medio.

Durante julio, Jared Leto acompañó a la cantante Belinda en unas vacaciones por Italia. A través de registros compartidos por la cantante, se pudo ver a “los amigos” de lo más feliz realizando actividades extremas. Pero fueron sólo rumores.

El elixir de la juventud eterna

El músico que hoy cumple 51 años es vegano, por lo que no consume ningún tipo de derivado animal en su dieta diaria. Esto podría ser un problema a la hora de desarrollar masa muscular al no contar con la carne animal como fuente de proteínas. Sin embargo, él mismo ha indicado que su dieta vegana junto a sus horas de descanso es lo que le ha ayudado a mantenerse saludable, en forma y con una apariencia mucho más juvenil. “Soy partidario de dormir. Traigo la misma almohada conmigo cuando viajo. Eso ayuda mucho”.

Eso sí, a pesar de que él nunca come carne, a veces puede pecar con alguno que otro alimento no vegano. “Si la madre de alguien hace unas galletas con mantequilla y me da a probar una, le daría un mordisquito. O si estoy en Alaska y hay salmón salvaje que preparan a la plancha, probablemente me lo comería”, indicó en una oportunidad.

Además de una dieta basada en el veganismo, Leto también sigue una rutina de ejercicios dinámica en el gimnasio y al aire libre. Una de sus disciplinas preferidas es la escalada, actividad que comparte en sus redes sociales, donde se puede ver cómo asciende a las alturas con una gran agilidad. También indicó que estar en el escenario con su banda puede considerarse como una rutina de entrenamiento, dado que hay mucho desgaste físico en cada una de sus presentaciones.

Un fashionista natural

Aunque se burla de la idea de una rutina de belleza, en octubre pasado, el excéntrico Leto lanzó Twentynine Palms, una marca de estilo de vida que ofrece productos que incluyen elementos esenciales para la ducha y el cuidado de la piel, y lleva el nombre de una ciudad cerca del Parque Nacional Joshua Tree de California, donde a menudo escala rocas.

Sus héroes de la infancia fueron: David Bowie y Andy Warhol. En una reciente nota, comentó a The Wall Street Journal, “Pasé por todo tipo de fases cuando era niño, pero no creo que [mi estilo] sea excéntrico. Simplemente me gusta lo que me gusta. No me obsesiono con la moda. Para mí, no hay mucho en juego. Tengo muchas otras cosas en mi vida por las que estresarme y dejo que la moda sea frívola, divertida y libre. No me importa un hermoso desastre de vez en cuando”.

Es habitual ver a Jared Leto con un sombrero de paja. “Estoy mucho al aire libre, así que si estoy de excursión o cerca del agua, simplemente funciona. Worth & Worth hace una versión interesante, pero también aceptaré un sombrero de $5 de 7-Eleven”, menciona el actor. Y cuenta que otro de sus accesorios favoritos es la riñonera, “Es conveniente. Te abrochas el cinturón y estás listo para ir”.

A pesar de su desparpajo innato, Leto ha sido durante mucho tiempo una especie de musa para Alessandro Michele, el director creativo de Gucci desde 2015, quien recientemente anunció su salida de la marca italiana. Jared es amado en el mundo de la moda; según él mismo cuenta, la primera vez que conoció al difunto diseñador de Chanel, Karl Lagerfeld le dijo, “Voy a tener que interpretarte en una película en algún momento. (Lagerfeld) puso su mano en mi hombro y contestó, ‘Sólo tú, cariño, sólo tú’. Era una persona fascinante y no hay muchos de esos alrededor”.

Recientemente, el multifacético Jared Leto al terminar un nuevo álbum con su banda se tiñó el cabello de rosa y reveló que producirá y protagonizará una película biográfica sobre Karl Lagerfeld.