Michelle Sussett, una venezolana que brilló en American Idol y ahora sueña con más

Han pasado algunos años desde que la voz de Michelle Sussett cautivó la atención del mundo en el escenario de American Idol. Solo necesitó valentía, talento y carisma para convencer al jurado y unas botas de gamuza púrpura de las que Katy Perry no podía dejar de hablar. Aquel momento solo fue el pequeño trampolín que le abrió las puertas a nuevas oportunidades como artista. Las composiciones fluyeron de forma auténtica mientras experimentaba la alegría de cumplir su sueño luego de migrar a Estados Unidos.

Recientemente, compartió un video en redes sociales donde contó que enfrentó un duro episodio que afectó su salud mental y tuvo la necesidad de alejarse por completo de la música. Luego de sufrir los acordes más agudos, encontró nuevamente su verdadero ritmo para brillar como nunca. En una conversación con La Patilla reveló cómo fue aquel proceso que la marcó y cómo logró sobreponerse. Ahora está lista para continuar su carrera con pasos firmes y seguir la mejor canción que le ha tocado escribir: Su vida.

Desde que estaba en el vientre de su madre su corazón palpitaba por la música. Sus padres fueron cómplices con cada melodía hasta el momento de su nacimiento. A los siete años cantó por primera vez y desde entonces, la familia preparaba el escenario en casa: Apagaban las luces y la pequeña Michelle entraba en acción. “A los 11 años estaba viendo Hannah Montana y tuve un momento de realización que dije: ‘Esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida’. Desde ahí, yo misma me enseñé a cantar y luego fui a varios castings en Venezuela. Asistí al primer casting de ‘Somos tú y yo’, y no quedé porque estaba muy jojotica. La verdad, no tenía experiencia ni había estudiado actuación. simplemente fui porque le dije a mi mamá que me llevara”, recordó.

Se pasó por otros castings en la capital caraqueña mientras cantaba en los festivales de su colegio. Más adelante, logró figurar en el coro de la Universidad Central de Venezuela (UCV) donde aprendió todo lo relacionado a la armonía y notas musicales, aunque nunca dejó de aprender de forma autodidacta. “Creo que la música siempre fue algo que me encantó, lo desarrollé yo misma”.

Creció en medio de la escasez que atravesaba su país, intentó expandir su talento y no fue posible. Además, su familia ya no disponía tiempo para apoyarla en su carrera y no estaba conforme con la vida que tenía. Justo a los 18 años, recién graduada de bachiller, tomó la decisión de partir hacia Estados Unidos.

“Yo dije: ‘Mejor me voy porque afuera no solamente voy a poder cambiar mi situación, mi realidad económica, también voy a estar en un país donde los sueños son posibles’. (…) había quedado en la UNEARTE para estudiar música. Pero nada, apliqué para la universidad y cuando me habían aprobado, ya me encontraba en Estados Unidos”.

En la búsqueda de un sueño

Como migrante venezolana, le tocó empezar desde cero y esforzarse para acercarse a la meta que tenía en mente. Contó que lo primero que se le pasó por la cabeza era aprender inglés y conseguir un empleo. Las calles de Miami fueron su nuevo escenario para mostrar lo que mejor sabía hacer y obtener dinero para sobrevivir. “Busqué un trabajo donde fuera forzada a hablar inglés. Eso sí, fue algo que siempre tuve presente. Dije que no me buscaría un trabajo con personas que hablaran español porque no se me iba a quedar el nuevo idioma. Y lo de cantar en las calles se fue dando unos meses después cuando pude comprar el speaker y poner el micrófono, todo junto para eso”.

Estudiar canto también era su prioridad y en el momento menos esperado, un tío se convirtió en su guía y la condujo a dar el primer paso que más tarde sería la ventana ideal para impulsar su carrera profesional. “Me dijo: ‘Conocí a esta muchacha que enseña canto’, casualmente era la hermana de Mayré Martínez y bueno ahí comencé. Después de ahí fui a varias competencias locales en Miami donde gané un concurso por 5.000 dólares. Luego, de seguir yendo a concursos y a competencias locales, conocí una banda que me contrató y canté con ellos un par de años en bodas, eventos privados, mientras esperaba por mi residencia. Porque para participar en estos programas de TV de canto en EEUU, a juro debías tener la residencia”.

Michelle se desprendió poco a poco de sus temores, se esforzó aún más para crecer en su carrera, pero le faltaba hallar la fórmula que la diera a conocer y tomar el impulso que necesitaba. La industria musical era distinta y a pesar de sus avances, se sentía limitada por diversos factores. Pensó que la mejor forma de incursionar era a través de los “talent shows”.

“No se tenía Spotify así como es hoy en día que cualquier artista puede ser un artista independiente y poner su música. Aparte que obviamente llegué de Venezuela sin dinero y esta es una industria que para hacer música era muy caro. En ese momento no tenía ni la mentalidad de negocio para decir: ‘Voy a invertir en mi música’”, recalcó.

El nacimiento de una estrella

En 2018 ocurrió lo que tanto anheló y su canto conquistó la fama mundial en el escenario de American Idol. En la temporada 16 fue la única latina durante la producción americana donde compartió de cerca con Katy Perry, Luke Brian y Lionel Richie.

Por si fuera poco, tuvo la dicha de juntar su potente voz con la del artista puertorriqueño Luis Fonsi. “Fue muy cool. Justo porque él había recién publicado ‘Despacito’ (…) Me preguntó cuáles eran mis planes y con quién estaba trabajando en Miami. La verdad no tuvimos, así como mucho tiempo porque American Idol era como que de inmediato. Ibas a cantar, lo hacías y ya. Era todo muy rápido”.

American Idol representó una vivencia inolvidable y al mismo tiempo significó otro gran reto. “Fue de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Fue tan hermoso, pero a su vez me hizo tener un despertar en lo personal, porque obviamente en ese tipo de shows hay muchísimas emociones, hay mucho estrés. Al ser la única latina, obviamente siempre vas a encontrar un poco de xenofobia o racismo de los americanos a los inmigrantes. Entonces sí, fue un proceso bonito, duro, de crecimiento personal y espiritual”, rememoró.

Esta estrofa de su vida, volvió a cambiar el ritmo de todo. Su nombre hizo eco entre decenas de fans recibió un apoyo desmedido. Sin duda, después del show nunca más pudo ser la misma. Aquellos nervios que la arroparon en la gala musical, se convirtieron en una terrible ansiedad que más adelante se transformó en una gran fortaleza. “Esto me llevó a practicar la meditación y posteriormente, aprendí de otros conceptos espirituales que me llevaron a aplicarlos a mi vida diaria. Me incitaron a comenzar un proceso de autoconocimiento, que era importante no solamente para mí, como persona, sino como artista y del mensaje que quería dar al mundo”.

Recordó con emoción una interpretación muy especial “I’m a dreamer”, la letra de una melodía compuesta por ella y representa a los miles de migrantes que se vieron obligados a abandonar sus raíces. “Van con un sueño, sea apoyar a su familia económicamente, cambiar la realidad de ellos, perseguir sueños personales. Entonces sí, creo que ‘I’m a dreamer’ relató esa historia de que todos somos soñadores y que no hay límites dentro de eso”.

Con poder para brillar

Un artista debe entregarse por completo a su oficio y Sussett no fue la excepción. Pero el costo fue demasiado alto y más cuando comenzó a dejar secuelas en su salud mental. Justo en una de las mejores etapas de su trayectoria decidió alejarse de la música sin dar explicaciones. Hace poco, se armó de valor y decidió grabar un video para hablar sobre el sombrío episodio que la condujo a aislarse.

“Creo que la manera en la que llegué a esto fue porque toqué fondo. Ignoré las señales que mi cuerpo y mente me estaban mandando a decir: ‘Estoy en el mejor momento de mi vida ¿por qué debo renunciar ahora? Y eso mismo fue lo que me llevó a tomar pausa de mi música, porque seguí mi intuición y entendí que yo tenía que mejorar lo que estaba dentro de mí. De lo contrario, nada de lo que estaba haciendo iba a tener la energía correcta para el mundo. Creo que la música es energía y por eso fue que paré. mi energía no era la mejor. Y pensé: ‘No le puedo dar esto al mundo. Tengo que estar bien para que mi música traduzca eso también’”, expuso.

A pesar de lo ocurrido, debía enfrentar esa situación para soltar las cargas, drenar, reflexionar y volver renovada. Y es precisamente lo que recomienda a las personas que de alguna manera han sufrido o aún experimentan algo similar. “Les digo a esas personas que sean fuertes. No es fácil, pero desde la búsqueda del autoconocimiento, que es el arte más difícil que es conocernos a nosotros mismos y al mismo tiempo del crecimiento espiritual, deben saber que no están solos en esta experiencia humana. Es lo mejor que pueden hacer. Aparte, si tienen las posibilidades de buscar ayuda profesional, porque, así como tengo el regalo de ser cantante, hay personas que dedican sus vidas a ayudar a otros y ese es su propósito. Entonces, hagan uso de eso”.

La joven cantante tuvo la oportunidad de visitar su tierra natal hace algunos meses y habló sobre el contraste a través de los años. Opinó que en el momento que emigró el país atravesaba un panorama político y económico difícil. A pesar de los años que han transcurrido, considera que la crisis ha empeorado. Aunque no dejó de admirar la valentía de los criollos por el esfuerzo para superar las adversidades y cumplir sus sueños. “Vi a una nación dividida en cuanto a estatus económico. Además, vi un país que quiere salir adelante a pesar de todo. Eso me pareció muy bonito y me recordó lo fuerte que somos los venezolanos. A donde sea que vayamos, siempre estaremos con esa fuerza y empuje de: ‘yo voy a superar esto”’.

Se encuentra nuevamente en Estados Unidos y a través de la distancia, mantiene en su mente y corazón los recuerdos de cada pedacito de Venezuela y la acompañarán siempre sin importar distancias. “Extraño a mi familia, amigos, a la montaña, el Ávila que siempre subía. El cariño de la gente, no el calor del venezolano, el ser del venezolano. Eso lo añoro bastante”.

Sin mirar atrás

Michelle planeó retomar con entusiasmo su carrera musical y para ello trabajó con su productor y lanzar así un tema que pegara con fuerza en las plataformas y además impactara con su mensaje.

“‘Déjalo ir’ nace en un momento en el que Vicente y yo, que es el productor de este tema, estábamos frustrados por situaciones habíamos tenido. Yo acababa de firmar mi contrato con Warner y había sido cancelado. Parte de eso, el equipo de management con el que estaba trabajando también dividimos nuestros caminos. Y un día en el estudio salió y fue como un mantra de ese momento, déjalo ir ya. Lo que pasó, pasó y solamente puedes actuar desde ahora en adelante”.

El tema acaparó la atención de sus seguidores y rápidamente consiguió una receptividad positiva e inesperada que tocó las fibras de Michelle.

“Ha muy bonito, sobre todo porque este tipo de música con mensajes en español no es muy popular que se diga. Tener personas que te digan: ‘mira, tu canción me da fuerzas en la mañana. Me motiva y me da una súper buena energía’. Tengo una amiga que también me dijo: ‘tu canción me llegó al alma y de verdad me hace recordar que es muy importante vivir en el presente’. En ese sentido es súper especial, que las personas realmente han entendido el mensaje y la energía de la canción ha llegado de esa manera”.

‘Déjalo ir’ es un tema tan personal para Michelle, como para el que lo escucha y por ello el videoclip debía reflejar el sentido de esa canción. La caraqueña tuvo la oportunidad de grabar el material audiovisual que se estrenó hace algunos días en Júpiter, un parque nacional en Florida que cuenta con playas surcadas por rocas hermosas.

Aún cuando apenas está promocionando este sencillo, la joven cantante aspira a más y ya prepara la siguiente canción que saldrá a principios de año llamada ‘Ten cuidado’.

“Va a salir en enero, también con videoclip y bueno tengo varias canciones ya hechas. Estamos armando un proyecto para que salga todo junto. Puede ser un álbum. Yo quisiera que fuera un álbum pero será para el año que viene”, detalló.

Y aunque no tiene en mente aún realizar presentaciones, quiere hacer shows virtuales pregrabados. “Para una audiencia pequeñita y postearlo en redes”, puntualizó.