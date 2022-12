Juez en EEUU determina que Alex Saab no tiene inmunidad diplomática

Click to share on Google News (Opens in new window)

Juez federal negó este viernes 23 de diciembre la moción de desestimación por Alex Saab donde demandaba que no podía ser judicializado al poseer un estatus diplomático para el régimen chavista al momento del arresto en Cabo Verde.

lapatilla.com

El juez determinó que el aliado de Maduro no tiene derecho a inmunidad diplomática por cargos penales. Así lo informó el periodista de The Associated Press, Joshua Goodman.

BREAKING: Federal judge denies Alex Saab’s motion to dismiss and determines the Maduro ally is not entitled to diplomatic immunity from criminal charges. pic.twitter.com/7kMUSx38Qv

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) December 23, 2022