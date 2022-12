La Navidad en Venezuela también se disfruta sin las hallacas

Posteado en: Actualidad, Economía

La cena navideña y de Año Nuevo son de los momentos preferidos para quienes celebran las festividades decembrinas.

Por Diario 2001

A pesar de que en Venezuela el plato por ley es la hallaca con pan de jamón y ensalada de gallina, hay quienes buscan otras alternativas por gustos personales y no se apegan a lo tradicional.

Varias familias consultadas detallaron el por qué deciden comer otros platos.

Entre los platos no navideños que más se cocinan están el pollo a la brasa, asado negro y pasticho.

Algunos de estos platos acompañados con ensalada, arroz, plátano o yuca.

Con respecto al por qué, no se trata de temas económicos sino una decisión ligada al gusto. No comen hallacas porque no quieren y no porque no pueden.

La familia Paredes Rincón opta por cenar pasticho para Navidad y asado negro para la noche de Año Nuevo.

Esto se debe a que la familia no sabe mucho sobre el proceso de preparación de las hallacas.

Elena Rincón aseguró que, para ella, hacer hallacas es un proceso que requiere de mucho tiempo y “sazón”, por lo que en los últimos años ha optado por cocinar otros platos.

“Me gustan, pero no tengo tiempo de hacerlas.”, señaló.

Un caso diferente es el de Lucia Piñango, quien asegura que nunca le ha gustado la hallaca. La encuestada señaló que su comida navideña se resume en pollo asado y pabellón criollo.

El pescado frito también es un plato alternativo, así lo expresó Juan Manuel González.

El joven explicó que trata de no repetir el menú de las hallacas todos los años.

En el caso de personas vegetarianas, es decir, quienes no consumen carne o pollo, estas personas comen bollitos.

Solo la masa de la hallaca sazonada y una cucharada de ensalada.

Javier Velásquez lleva cinco años siendo vegetariano por lo que comer la tradicional hallaca ya no forma parte de su cena navideña. Decidió sustituirla por bollitos.

En el país hay muchas tradiciones y maneras de vivir nochebuena y nochevieja, la comida le da un toque especial que la caracteriza de otras celebraciones.

No obstante, hay quienes no se apegan a lo tradicional y buscan innovar.