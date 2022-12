Con las manos llenas de sangre, mujer confesó en redes haber asesinado a su acosador

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Después de confesar a través de un video en las redes sociales que momentos antes había asesinado a puñaladas a su supuesto acosador en una casa de la ciudad de Río Grande, en Argentina, la mujer de 27 años fue detenida. Fue indagada por la Justicia.

Por: Crónica

“Hace un tiempo que me amenazaba. Decía que yo era de él, que él era mi dueño. Y no paraba. Así que hoy le dije que lo iba a ver. Vine a su casa y le dije lo mal que me sentía, todo el tiempo. Traté de ser sincera. Le avisé que lo quería matar porque no me dejaba tranquila y soñaba muchas cosas”, sostuvo en el video que subió a las redes Florencia Eliana Mancilla.

Está detenida desde el último domingo, cuando luego de cometer el homicidio se grabó con las manos manchadas de sangre y dijo que había matado a Alexis Baciocchi.

