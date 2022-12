William Anseume: Al acabar con el trabajo, el régimen avanza a consolidar el estado forajido

Posteado en: Nacionales, Titulares

El profesor William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la USB y secretario nacional de profesores universitarios de Encuentro Ciudadano se pronunció, a propósito de los sueldos y el trabajo en Venezuela:

“Está quincena corresponde el pago del último fragmento impuesto del también arruinado bono de fin de año. Lo que obliga a algunas crudas reflexiones. Porque la destrucción absoluta de nociones claves como trabajo, sueldos, jubilados, pensionados, gremios o sindicatos, es un atentado permanente al ordenamiento del Estado, a la concepción misma de Estado que ya tienen desbaratada, a propósito, desde el poder. No sólo se defrauda al trabajador. Engañándolo, humillándolo, como con el bono de los jubilados, ofrecido el propio día del trabajador, sino que se quiere eliminar la concepción misma del trabajo. La intención es arrasar, como de facto han hecho, la administración pública. Restarle todo el valor al trabajo, ahorcando la empresa privada con mayores impuestos, por ejemplo, para expulsar a más venezolanos de su país y para continuar desarrollando su control social, el sometimiento vil, así como la violencia, el robo y la corrupción, el tráfico al margen de la ley como formas de vida”.

Prosigió el dirigente político y gremial: “Este año el régimen terminó también de robarse a la par de los sueldos que no son nada, descaradamente, los recursos de las cajas de ahorros, gremios, sindicatos e institutos de previsión. No hay forma de que entreguen esa plata. Cuando la entreguen, si la entregan, valdrá nada. Terminan de concretar la anulación de entes dispuestos para la protección social, al derecho humano a la asociación, a la sindicación. Pero no es todo. Si no le ha importado arrasar con el concepto de familia, ¿Qué podemos esperar? El asunto no es si le quitan un cero o no a la moneda, si aumentan los sueldos o el salario mínimo el próximo año, ¿cuanto podrían aumentar? El asunto radica en la destrucción del trabajo y la educación como fundamentos del Estado establecidos en la constitución. Porque el régimen sigue actuando contra el trabajador y el trabajo, contra el ciudadano, al margen de la Constitución, de las leyes, de los acuerdos internacionales, especialmente de los derechos humanos. Un régimen absolutamente despótico en el manejo del Estado”.

“Acabar con esos conceptos claves, es un riesgo mortal para la cultura occidental no solo en nuestro país, el peligro es que Venezuela se convierte en exportadora de acciones e ideas al margen de la legalidad. De allí esa juntura no solo comercial con naciones fundamentalistas, terroristas, como Irán, de las que matan cientos de individuos por solo protestar. De allí su defensa y protección de guerrilleros y narcos a un tiempo, de allí la producción y exportación de trenes y otros diversos malhechores. Venezuela es desde el acabamiento del trabajo, de la educación, de la familia, un peligro internacional también, sin duda, para EEUU y Europa. Ese peligro en marcha hay que detenerlo”, expresó Anseume para culminar.

