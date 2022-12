Momentos de angustia en Florida: Oficial inhaló fentanilo por accidente y quedó paralizada (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una oficial de policía en el estado de Florida, Estados Unidos tuvo que recibir primeros auxilios por parte de sus compañeros tras haber inhalado por accidente fentanilo, un narcótico muy potente que puede producirle la muerte a quien lo consuma.

Los momentos de angustia vividos por oficial de Tavares, llamada Courtney Bannick quedaron registrados en las cámaras que se encuentran instaladas en la indumentaria de los policías. En el registro fílmico se puede observar a la mujer completamente desorientada a la orilla de la carretera, hasta el punto de perder el conocimiento.

En un esfuerzo por salvarle la vida a su compañera, dos agentes toman la decisión de ponerla en el suelo y administrarle tres dosis de Narcan, esto para lograr estabilizar su cuerpo, el cual se encontraba sufriendo las consecuencias de la sustancia química.

Según la teoría manejada por las autoridades, el narcótico se encontraba impregnado en un billete de dólar enrollado. A pesar de que la oficial tenía guantes puestos, existe la posibilidad de que la droga haya circulado por el aire hasta la humanidad de Courtney Bannick.

Oficiales que se encontraban cerca a la afectada empezaron a oír su voz con debilidad, situación que prendió las alarmas respecto al estado de salud de la servidora pública.

“Estaba completamente sin vida. Parecía muerta en estos videos (…) He hecho esto 100 veces antes de la misma manera. Solo se necesita una vez y una cantidad mínima. Estoy agradecido de no estar sola y tuve ayuda inmediata”, contó la oficial en diálogo con Fox 35.

TAVARES, Florida – A Tavares Police officer is OK after being exposed to fentanyl and overdosing around midnight Tuesday.

Officer Courtney Bannick was exposed to the lethal drug during a traffic stop where she found various narcotics on a passenger in the vehicle. pic.twitter.com/ZLgGnQFi2V

— Denn Dunham (@DennD68) December 14, 2022