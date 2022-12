“Está escrito”: la premonición de Zlatan Ibrahimovic sobre qué selección ganará la final de Qatar 2022

“Creo que está escrito”, respondió Zlatan Ibrahimovic cuando le preguntaron quién cree que levantará la Copa del Mundo el domingo alrededor de las ocho de la noche en el estadio Lusail de Qatar, minutos después de que haya terminado la final entre Argentina y Francia. La premonición del delantero sueco no tiene un tono acusatorio o suspicaz como puede interpretarse: obedece más bien a una sensación de deseo, de justicia, un presentimiento genuino.

Por Infobae

“Sabes a quién me refiero”, se explayó Ibrahimovic en diálogo con medios locales. Jugó al misterio unos instantes. Como para que los otros pudieran adivinar o ensayar una lectura aguda de su presagio. Finalmente, para que su vaticinio no quedara vacante, lo dijo: “Creo que Messi levantará el trofeo, ya está escrito”. El mejor futbolista de la historia de Suecia también confía en que el fútbol homenajeará al zurdo nacido en Rosario el 24 de junio de 1987 con la última gran copa que aún no pudo ganar.

La presunción de Ibrahimovic se alinea con sus últimos comentarios elogiosos al diez argentino. En una entrevista con 433, brindó su pálpito: “Espero que Argentina gane el Mundial por Messi”. Emitió su deseo cuatro días después de que Argentina superara a Australia por octavos de final y dos días antes de que la selección dirigida por Lionel Scaloni enfrentar a Países Bajos en cuartos de final.

En varias oportunidades, a lo largo de su extensa carrera, Zlatan habló de Messi, con quien compartió plantel en el Barcelona entre 2009 y 2010 y a quien alguna vez llamó “el genio”. En 2021, en una entrevista a la revista France Football, dijo que no tiene nada que enviarle al jugador rosarino ni a Cristiano Ronaldo: “Cuando el colectivo trabaja, el individuo se beneficia: el individuo no puede ser bueno si el equipo no es bueno. En el fondo, creo que soy el mejor del mundo”.