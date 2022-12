“Sí sospeché de Jhonier”: el crudo testimonio del otro hermano de Mauricio Leal

Posteado en: Actualidad, Internacionales, Sucesos

Luego de un año del asesinato de Mauricio Leal y Marleny Hernández a manos de Jhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas, el menor de la familia, Carlos Andrés García, decidió hablar de lo sucedido.

Por eltiempo.com

De acuerdo con el hombre, quien paga una condena de 15 años en la cárcel de Jamundí, siempre fueron una familia unida y trabajadora en la que nunca hubo rivalidad o envidia, al menos, no mientras vivieron en Cartago, Valle del Cauca.

Por ello, para Carlos Andrés fue una sorpresa muy dolorosa enterarse de la muerte de su mamá y su hermano, pero fue más tormentoso aún conocer que el asesino era Jhonier Leal, su otro hermano.

“Llamé fue a una tía mía y cuando yo la llamé a ella, ella estaba como loca gritando. Yo le decía: ‘Tía, qué le pasó, cuénteme qué le pasó’, ella me decía: ‘Andrés, Andrés, los mataron’ , y yo: ‘Pero mataron a quiénes’, ‘Andrés, mataron a Marleny y a Mauricio’, yo casi me muero”, contó a las cámaras de ‘Los Informantes’ del ‘Canal Caracol’.

Aseguró que se comunicó con Jhonier para confirmar las palabras de su tía, pero que su hermano se escuchaba tranquilo, le corroboró con la mayor calma que su mamá y su hermano estaban muertos.

“Yo que me daba golpes con las paredes de la celda donde yo vivo y Jhonier en una tranquilidad, con una frescura”, expresó.

Pese a ello, el hermano de Mauricio Leal sigue sin entender en qué momento Jhonier se convirtió en un asesino y cómo pudo quitarle la vida tan cruelmente a dos miembros de su propia familia. De hecho, la imagen de Jhonier apuñalando a Marleny y a Mauricio lo atormenta constantemente.

“Yo me imagino a veces cómo sería el dolor que mi mamá sintió cuando este man le estaba metiendo ese cuchillo, cómo gritaría mi hermano”, describió Carlos Andrés, quien recordó a su progenitora como una mujer alegra y al estilista de los famosos como un hombre honesto.

“Lo que él consiguió, lo consiguió con el sudor de su frente, trabajando honestamente. Mi hermano fue una persona muy honesta, muy correcta, él nunca la fue con cosas ilegales”, afirmó al referirse a los señalamientos de que los bienes de Mauricio fueron producto del lavado de activos.

Asimismo, manifestó que nunca creyó la versión del suicidio y que, por el contrario, la actitud de Jhonier cuando hablaban, lo hizo sospechar que él era el asesino, teoría que ratificó cuando lo capturaron.

“Confirmé lo que yo sospechaba”, expresó con dolor a ‘Los Informantes’.

Finalmente, reafirmó que su hermano es culpable y que cree que intentó involucrarlo en el homicidio, pues, según él, la abogada de Jhonier lo contactó para hablar a solas, a lo que Carlos Andrés se negó, pues no le parecía bien un encuentro sin sus abogadas.

“La abogada de él, Ana Julieth, me dijo: ‘Yo necesito hablar con usted, será que hay algún problema’. Yo le dije: ‘No, no hay ningún problema, por qué’. Me dijo: ‘Porque yo necesito hablar con usted de algo que te mandó a decir tu hermano y es confidencial, pero no puede tener usted a sus dos abogadas’. Yo le dije: ‘Qué pena, pero yo sin mis abogadas no me entrevisto con usted’. Me dijo: ‘’Entonces no te olvides de que él es tu hermano y te ha colaborado mucho’”, relató.

Carlos Andrés culminó su entrevista con ‘Los informantes’ enfatizando que: “Jhonier Leal se murió para mí como hermano, se murió como familia, se murió como todo. El núcleo familiar mío se acabó”.