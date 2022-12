El momento en que Elon Musk es abucheado en el show de Dave Chappelle (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El magnate Elon Musk fue abucheado la noche del domingo por un grupo de personas, y aplaudido por otras, al subir a un escenario donde había sido invitado por el humorista Dave Chapelle en San Francisco, según se puede ver en un video que se hizo viral este lunes en las redes sociales.

En un video compartido en Twitter, se puede escuchar a la multitud abuchear a Musk durante varios minutos.

San Francisco es el lugar en el que está la sede de Twitter, plataforma que el director ejecutivo de Tesla compró este año por 44 millones de dólares y que desde entonces ha recibido críticas por sus despidos masivos y por implantar una moderación de contenido menos estricta.

“Ovaciones y abucheos, por lo que veo“, dijo Chappelle cuando Musk se desplazaba por el escenario.

“No esperabas esto, ¿verdad?”, Musk le preguntó a Chappelle mientras los abucheos sonaban de fondo.

“Parece que algunas de las personas a las que despediste están en la audiencia”, bromeó Chappelle y luego intentó volver a animar a la gente diciendo que los que abucheaban eran porque tenían “asientos terribles”.

No obstante, los abucheos siguieron durante varios minutos y Musk solo dijo durante ese tiempo: “Gracias por invitarme”.

Luego, el también fundador de SpaceX preguntó: “Dave ¿Qué digo?” y Chappelle le contestó: “No digas nada. ¿Oyes ese sonido, Elon? Ese es el sonido de los disturbios civiles pendientes”.

Este lunes, Musk, en un tuit, dijo que “técnicamente” recibió un “90 % de aplausos y un 10 % de abucheos”, aunque el video viralizado parece indicar más bien lo contrario.

“Aun así, son muchos abucheos, lo cual es una novedad para mí en la vida real (pero) frecuentes en Twitter. Es como si hubiera ofendido a los izquierdistas desquiciados de SF… pero nahhh”, añadió.

EFE



“You weren’t expecting this, were you?” Elon Musk booed relentlessly for several minutes when introduced at Dave Chappelle’s show in San Francisco. pic.twitter.com/fJtAZPzqJx

— Mike Sington (@MikeSington) December 12, 2022