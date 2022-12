“Todos deberían mostrar más respeto”: Mesut Özil salió en defensa de Cristiano Ronaldo

El futbolista alemán y ex estrella del Real Madrid, Mesut Özil , saltó este viernes en defensa de Cristiano Ronaldo, quien ha sido cuestionado a lo largo del Mundial Qatar 2022 y afirmó que los críticos “solo quieren llamar la atención”.

Por lapatilla.com

“Realmente no entiendo de dónde viene esta negatividad constante de la prensa sobre Cristiano… Los medios solo están tratando de obtener clics, y los expertos que ya no tienen una carrera solo quieren llamar la atención con su gran nombre e intentarlo para hacerlo quedar mal”, escribió Özil en sus redes sociales.

“Pronto cumplirá 38 años, entonces, ¿cuál es la sorpresa de que ya no marque 50 goles por temporada? Todos los fanáticos del fútbol deberían estar felices de haberlo visto jugar fútbol de clase mundial durante 20 años”, valoró el campeón del mundo con los germanos en 2014.

Por último, el actual jugador del Istanbul Basaksehir de Turquía, reclamó respeto por el delantero portugués. “No creo que nadie de la nueva generación pueda volver a igualar sus números. Siempre estará en su propia categoría. Todos deberían mostrar más respeto por uno de los mejores atletas en la historia del deporte”.

I really don't get where this constant negativity from the press about Cristiano comes from … The Media is just trying to get clicks, and pundits who don't have a career anymore just want to get attention with his big name and try to make him look bad…

— Mesut Özil (@M10) December 9, 2022