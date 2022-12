John Malkovich cumple 69 años: su romance con Michelle Pfeiffer y el método que usó para adelgazar

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La mega estrella de Hollywood le salvó la vida a un hombre en la calle y protagonizó una película que fue guardada en una caja fuerte para estrenarse en 2115. Además. su incursión en la moda y en la producción de vino

Cuando John Malkovich ingresaba a su sexta década de vida, dijo a The Guardian, “Tengo 62 años. Lo mejor es estar en una edad en la que no tienes ganas de volver a una edad anterior. Empiezas a separarte de esta tierra. Puede, a veces, darte un anhelo agudo: tristeza”.

Por Infobae

Hoy, en su cumpleaños número 69, el actor estadounidense que ha trabajado en alrededor de 90 películas -convencionales, independientes, de arte europeo, de terror, literarias, autorreferenciales y algunos clásicos-, continúa con una carrera vigente y un estilo de vida pleno de curiosidades y disfrute.

A pesar de su éxito en el cine, Malkovich dice que ni siquiera le gustan las películas. Luego están sus proyectos más esotéricos: una exposición de fotografía de Sandro Miller en la que el actor recrea retratos icónicos, entre ellos Migrant Mother de Dorothea Lange; colaboraciones con músicos clásicos en las que lee críticas venenosas de los grandes compositores. Finalmente, está su verdadero amor: el teatro.

Raíces de pura cepa

John Gavin Malkovich nació el 9 de diciembre de 1953 en Christopher, Illinois. Hijo de Joe Anne Choisser y Daniel Leon Malkovich, y nieto de croatas originarios de Ozalj. Su madre -de ascendencia inglesa, francesa, alemana y escocesa- era dueña del Benton Evening News y de Outdoor Illinois, una revista sobre conservación. Su padre era director de conservación ambiental del estado y editor de Outdoor Illinois. John creció en Benton, Illinois, en una espaciosa casa sobre South Main Street, junto a su hermano mayor Danny y sus tres hermanas menores Amanda, Rebecca y Melissa.

Malkovich cursó la primaria en la Logan Grade School, la secundaria en la Webster Junior High School y al Benton Consolidated High School. Durante sus años en la secundaria, apareció en varias obras y en el musical Carousel. También fue miembro de un grupo de folk gospel, con el que cantaba en iglesias y en actividades de la comunidad. Durante un verano, integró a un proyecto local de teatro, donde co-protagonizó la obra “America Hurrah”, de Jean-Claude van Itallie, en 1972. Después de terminar la secundaria, asistió a la Eastern Illinois University, donde inició cursos de ecología; más tarde, se cambió a la Universidad Estatal de Illinois, donde estudió teatro.

En 2016, el actor ya consagrado, conversó con The Guardian sobre su familia, “Estaba rodeado de periodismo y quería hacer otra cosa. No sé si mis padres aprobaron la actuación. Nunca lo hubieran dicho. No era el tipo de familia en la que alguien dice que hiciste algo bien. Hicieses lo que hicieses, se suponía que tenías que hacerlo bien o que no tenía sentido hacerlo en absoluto”.

La consagración del actor

En 1976, John Malkovich se unió al Steppenwolf Theatre de Chicago -recién fundado por su amigo Gary Sinise- convirtiéndose en uno de los nueve miembros originales de la compañía. Su primera aparición cinematográfica fue en 1978 como extra en “Un matrimonio” de Robert Altman. Después de eso, pasarían siete años antes de que Malkovich apareciera en Nueva York y ganara un Obie en la obra de Sam Shepard “True West”.

De joven ya se destacaba por su humor ácido, dando siempre que hablar con sus tajantes declaraciones, “Quiero tener éxito. Me gustaría que fuera un éxito con algo que no me dé ganas de vomitar en toda la sala de proyección después de haberlo visto”, dijo en 1980.

Luego, en 1984, Malkovich apareció con Dustin Hoffman en la reposición de Broadway de “Muerte de un viajante”, que le valió un Emmy cuando se convirtió en una película para televisión al año siguiente. Su debut en la pantalla grande sería como el inquilino ciego en “En un lugar del corazón” (1984), por el cual lo nominaron al Oscar como mejor actor de reparto.

Siguieron otras películas, incluidas “Los gritos del silencio” (1984) y “El imperio del sol” (1987), pero su perfil se impulsó después de aparecer en “Relaciones peligrosas” (1988) como el Vizconde de Valmont. Su actuación junto a Michelle Pfeiffer y Glenn Close, vestidos de época con papeles inolvidables, ayudó a elevar su posición en la industria. “La película debería atraer a todo el mundo. Es sórdida, elegante, viciosa y malvada, y se trata de personas que se hacen cosas horribles entre sí. Por si fuera poco, tiene un final trágico. ¿Qué más podría pedir la gente?”, declaró Malkovich.

Más adelante, interpretó al asesino político psicótico en “En la línea de fuego” (1993) de Clint Eastwood, por la que sería nominado tanto al Premio de la Academia como al Globo de Oro. En 1994, Malkovich desarrolló al siniestro Kurtz para televisión en “El corazón de las tinieblas” (1993), llevando la historia a África tal como se escribió originalmente.

El actor es conocido por su fuerte carácter, tanto fuera como dentro del set, y como de costumbre nunca tuvo reparos en expresarlo, “Es más probable que pierda los estribos en un set de filmación que en casi cualquier otro lugar. A menudo, el nivel de idiotez es tan elevado que es imposible de comprender”.

Amigo de grandes actores como Gérard Depardieu -con quien trabajaron juntos en “El hombre de la máscara de hierro” (1998), “Los miserables” (2000) y “Napoléon” (2002)- y Charlie Sheen, con quien compartieron pantalla en la película “¿Conoces a John Malkovich?”; expresó sobre él, “Amo a Charlie Sheen. Si hubiera un comité de Charlie Sheen para presidente, estaría en él. Con esta película, me gustó la idea de que cuando John Malkovich está en un aprieto personal, Charlie Sheen es quien brinda el amor duro. Me pareció una invitación tal al nihilismo que no pudimos resistirnos a hacerlo”.

Cuenta la leyenda que el jefe del Departamento de Teatro de la Universidad Estatal de Illinois le dijo que jamás tendría una carrera como actor. A pesar de que no se graduó de la ISU -nunca dió el examen final-, desde la institución todavía lo reconocen como alumno. El 4 de abril de 2005, el consagrado Malkovich volvió a visitar la universidad donde le hicieron entrega de un diploma oficial de licenciatura en teatro.

En una entrevista se le preguntó cuál ha sido su mejor trabajo, y afirmó, “Diría que, en el cine, hice algunas cosas, creo, bastante bien en “Relaciones peligrosas”, pero en general mi mejor trabajo ha sido en el escenario porque eso es lo que yo realmente hago, ahí es donde crecí, es para lo que estoy entrenado y es realmente mi hábitat natural. Y también lo que siempre me ha gustado de las obras de teatro, a diferencia de las películas, es que las obras me parecen muy realistas: tienes que estar allí. Y no lo haces en las películas: la película es una especie de cosa fija y bloqueada. Y también, por supuesto, en las obras de teatro no tienes a alguien editándote y cambiando cosas”.

Un legado para el futuro

En 2015, Malkovich filmó la película “100 años”, la cual permanece cerrada en una caja fuerte a prueba de balas con un bloqueo de tiempo configurado para abrirse en el año 2115; es decir, 100 años después de haber sido rodada.

Al finalizar “100 años”, el actor dijo en una entrevista, “Tal vez todo el trabajo no sea importante si lo piensas en términos del hecho de que el sol se está apagando. Nuestra existencia es muy curiosa, ¿no? Quiero decir, eso parece ser bastante cierto. Y puedes pensar que algún día lo que haces será una ayuda. Estoy seguro de que cuando J.M. Barrie se dispuso a escribir Peter Pan, en realidad no pensó en cosas así. Tal vez lo hizo. Pero cambió la forma en que se perciben las cosas. En Peter Pan, cuando Peter vuelve a buscar a Wendy después de andar con los Niños Perdidos, es un poco tarde, y eso es terriblemente realista. Pero hay lecciones allí si podemos verlas y aprender. Ya sabes, en las mejores cosas hay una gran esperanza de alguna manera, incluso si es esperanza de cómo no ser. Y creo que por eso hago lo que hago: dar esperanza a la gente”.

Cuando le preguntaron cómo se originó la idea de la película sin estrenar, explicó a The Guardian, “Esto surgió a través de la hija de la familia Rémy Martin -una empresa francesa que produce y vende coñac-, que tiene una tienda fantástica en Miami Beach, y conocí a ella a través de la moda. La familia elabora un coñac, Louis XIII, que tarda 100 años en elaborarse. Se me acercaron con esta fantástica idea de hacer una película que no se vería en 100 años. Lo escribí y está, afortunadamente, dirigida por Robert Rodríguez. Ahora, la película, se encuentra en una bóveda en Cognac. Incluso tenemos boletos para darle a nuestros nietos”.

Aunque no suele promocionar demasiado sus trabajos, así lo dejó claro en una entrevista, “No soy propenso a hablar mucho sobre lo que hago. Pero nunca lo he sido. Quiero decir, no creo que las prostitutas corran a casa del trabajo y digan: ‘¡Cariño! ¡Tuve la masturbación más increíble hoy!’”.

Amores, historias prohibidas y divorcio

Malkovich nunca expuso demasiado su vida amorosa en los medios. Lo cierto es que, en 1982, el actor se casó con la actriz Glenne Headly, a quien conoció en la Steppenwolf Theatre Company en Chicago. Juntos aparecieron en películas como “Eleni” (1985) y “Making Mr. Right” (1987).

Tal vez su trabajo en la película “Relaciones peligrosas” lo encasilló como un villano intrigante, tanto dentro como fuera del set. Durante el rodaje, surgieron algunos paralelismos detrás de las cámaras: mientras el personaje de Malkovich intentaba seducir al de Michelle Pfeiffer, ambos actores iniciaron una aventura que pondría fin al matrimonio de Malkovich con Glenne Headly.





Luego de la separación, Headly describió a Malkovich como “la raíz de todo mal”. Aunque la relación entre Malkovich y Pfeiffer terminó poco después, según John, fue un milagro que haya sucedido. El actor comentó a Rolling Stone, “Es difícil de creer que Michelle Pfeiffer me saludara. No es que ella no sea increíble, pero como la bloqueé. Lo que estoy tratando de decir es que cuando pienso en alguien, no me veo involucrado con esa persona. No está en mis planes. No busco que mi existencia cambie la vida de esa persona”.

Nadie sabe cómo o cuándo terminó realmente el amorío con Michelle Pfeiffer. Además, la actriz nunca habló de dicho romance en público. Al poco tiempo, Malkovich terminó sin ninguna mujer y sufrió una depresión de un año.

En 1989 el actor realizó “El cielo protector” (1990) y se enamoró de la segunda asistente de dirección, Nicoletta Peyran. La pareja tuvo dos hijos, Amandine (32) y Loewy (30), y siguen juntos desde entonces.

“Probablemente tengo más amigas que cualquier hombre que haya conocido. Lo que me gusta de ellas es que casi siempre son mentalmente más duras, saben escuchar mejor y son más capaces de sobrevivir. Y la mayoría de las mujeres que me gustan tienen una cualidad embrujada: son como mujeres que viven solas en una casa embrujada”.

Alguna vez a Malkovich le preguntaron sobre los vínculos, y dijo, “En las relaciones, he tenido una personalidad adictiva. Y fumando. Nunca drogas, eso no me atraería como adicto. A beber empecé muy tarde, a los 30, y si no tenía cuidado podía tener un problema”.

El héroe detrás del actor

“Personalmente, no creo que me parezca mucho a ningún personaje que haya interpretado, incluido John Malkovich (en “¿Conoces a John Malkovich”). Realmente no veo el parecido en absoluto. Es más una frecuencia que transmites que algo que eres fundamentalmente”, reveló el actor en una entrevista.

Tal vez porque en su vida real suceden hechos que superan a la ficción. John Malkovich ha salvado de morir desangrado a un transeúnte en Toronto. El actor fue testigo de cómo la víctima, Jim Walpole, de 77 años de edad, se desgarró el cuello tras tropezar con un andamio. Según informaron testigos presenciales, Malkovich paró y le hizo un torniquete al hombre en el cuello con su bufanda. La esposa del herido, una enfermera retirada, se dió cuenta al instante de que el corte era importante y que parecía que se había cortado la arteria carótida o la yugular. Luego de que Malkovich realizara la maniobra de urgencia, una ambulancia trasladó al hombre al hospital, donde recibió diez puntos de sutura y fue dado de alta.

Walpole estuvo consciente durante todo el incidente, y luego de su recuperación dijo al Daily News, “Les debo toda mi vida. Pero el primer tipo que me asistió realmente parecía saber qué hacer”. Cuando la víctima le preguntó a Malkovich, “¿Cómo te llamas?”. El actor, que estaba en la ciudad interpretando a Casanova en las “Variaciones de Giacomo” en el Teatro Elgin, simplemente respondió, “Mi nombre es John, y todo irá bien”.

Lujos, extravagancias y declaraciones polémicas

Ya de pequeño John era un distinto: a los 16 años superó un problema de peso y perdió más de 30 kilos comiendo solo gelatina durante dos meses.

Además, se dio el lujo de protagonizar uno de los videoclips más recordados de la historia: “Walking On Broken Glass” de Annie Lennox. En el mismo, su vestuario fue tomado del set de “Relaciones peligrosas”.

En 1995, Malkovich fue elegido por la revista Empire como una de las 100 estrellas más sexys de la historia del cine, ocupando el puesto número 70.

Una de sus mayores particularidades es haberse interpretado a sí mismo en dos películas: “¿Quieres ser John Malkovich?” (1999) y “El ladrón de orquídeas” (2002). Y gracias a su rol en 1999, se convirtió en el primer actor en ganar un premio importante (“Críticos de Cine de Nueva York”) por interpretarse a sí mismo en una película. “Cuando miré el guión por primera vez, el título parecía una broma de una sola línea, pero resultó ser una broma de 100 páginas”, dijo Malkovich. Spike Jonze, director del film, quería tomar prestadas fotografías de la infancia de Malkovich como parte de la escenografía de la película; al respecto Malkovich contó, “Le di el número de teléfono de mi madre y le dije que le dijeran que soy actor y que las fotos eran para una película. No creo que mis padres sepan lo que hago”.

A pesar de su indiscutido éxito, en una entrevista Malkovich se refirió acerca de su trabajo de actor, “Todavía no sé si tomé la decisión correcta cuando comencé a actuar. He conducido autobuses escolares, vendido empanadas chinas y pintado casas, y a menudo me he preguntado cómo habría sido mi vida si no me hubiera dedicado a la actuación. Eso sí, es una gran vida, andar fingiendo que eres otra gente y que te paguen sumas ridículas de dinero por ello”.

Al multifacético John siempre se lo dio por la moda y son conocidas sus apariciones luciendo looks excéntricos. “Es algo que siempre me gustó. No sé de dónde salió eso. Siempre imagino que fue por ser muy gordo de niño. Era un muy buen jugador de béisbol y de fútbol cuando era niño, pero mi padre siempre me decía, de vez en cuando mientras me golpeaba, que estaba mucho más interesado en cómo me veía jugando béisbol o fútbol que en jugar de verdad. Y creo que hay una gran verdad en eso”, contó en alguna oportunidad el actor. Tal es así que ha diseñado dos líneas de ropa masculina bajo las etiquetas Uncle Kimono y Technobohemian. Y se dió el gusto de posar para dichas marcas. “Para la línea original me inspiré en una foto de un hombre japonés en Los Ángeles de los años 30, probablemente gay, elegante y con bigote, vestido con un kimono. Mi segunda línea fue Technobohemian. Ahora, lamentablemente, la línea lleva mi nombre porque eso es lo que querían mis nuevos socios”, expresa Malkovich.

El incansable actor quedó cautivado por Portugal, país en el cual ha rodado algunas de sus películas más recientes. Su pasión por este destino, lo llevó a construir su propia casa y ser copropietario de un restaurante discoteca en Lisboa, llamado “Bica do Sapato”. Pero no fue el único país europeo que lo conquistó: Malkovich habla con fluidez el francés y, durante casi diez años, vivió y trabajó en un teatro en el sur de Francia. Él y su familia abandonaron Francia en 2003 tras una disputa relacionada con los impuestos. Desde entonces, vive en Cambridge, Massachusetts.

El mismo Malkovich cuenta una anécdota de cuando vivía en territorio francés, “El otro día estaba caminando por la calle en el pueblo rural donde vivimos (en Francia) y un camión me golpeó, bastante fuerte, yendo bastante rápido. Y comenzó a alejarse, así que lo persigo, me acerco a la ventana y agarro su volante. Y le digo: ‘Normalmente, en una sociedad civilizada, cuando atropellamos a alguien con un camión, podemos preguntarle sobre su bienestar’. Así que me contestó: ‘Lo siento’, y dije: ‘Genial. Intenta ser un poco más cuidadoso y eso sería fantástico, y lamento haberte molestado’. Camino otros 30 metros y el hombre se detiene a mi lado por segunda vez y me pregunta si puede tener un autógrafo”.

Su última debilidad son los vinos y, junto a su mujer, producen su propia etiqueta, Les Quelles de la Coste, en el sur del Ródano, Francia. “Mi esposa hace la organización, yo sólo bebo, y eso no es difícil. Pensé que nuestro vino sería terrible, pero no del todo. Elaboramos un cabernet sauvignon y un rosado de la misma uva; vinos que normalmente no se elaboran en el Luberon”, contó a The Guardian. El actor revela que no rehuye a ensuciarse las manos en sus viñedos. “Cuando decidimos plantar las vides —no compramos un viñedo, tuvimos una finca en Francia durante más de un cuarto de siglo— debo haber estado drogado con algún alucinógeno. De hecho, fue idea de mi esposa Nicole plantar vides. Los agricultores que habían cultivado y plantado nuestra tierra se habían jubilado, y parecía una pena dejar la tierra en barbecho durante más de un par de años… Nuestra primera cosecha fue en 2011?, dijo Malkovich al sitio WineEnthusiast.

Cuando le preguntaron con qué frecuencia está entre las viñas, Malkovich explicó que menos de lo que le gustaría, “Lamentablemente, preferiría estar aquí mucho más tiempo. Pero como extranjeros, estamos limitados a seis meses al año en Francia, y yo trabajo 11 meses y medio al año. O, con viajes, llamémoslo 12 meses al año. No hemos tenido vacaciones desde octubre de 2015, y Nicole, mi esposa, que es la directora de la empresa, tiene incluso menos tiempo libre que yo”.

En cualquier caso, Malkovich cuenta que cada vez que pueden dan paseos nocturnos por la propiedad y pasan más de una hora quitando malas hierbas antes de la cosecha. “No tememos el trabajo manual, a mediados o finales de los 60, o nunca. Nunca le pidas a la gente que haga lo que tú no harías. Es desfavorable”.

Además, este bon vivant hizo su paso por la política. Le preguntaron por Donald Trump antes de que este se convirtiera en presidente de Estados Unidos. “Dicen que harán que Estados Unidos vuelva a ser grandioso. Pero tengo entendido que ha tenido cuatro quiebras. Soy un actor. No he tenido ninguna quiebra. Perdí cada centavo que gané con Bernie Madoff pero no me declaré en bancarrota”, expuso a The Guardian. Y habló de su paso por la política, “En 1972, hice campaña a favor de [George] McGovern. Esa noche, mi padre llamó para decir, ‘Qué bien que hayas trabajado en la campaña. Lamento que haya salido tan mal’. Le contesté, ‘Terminé, papá’. Nunca más voté. Las ideologías me parecen problemáticas: ciegan a las personas ante la realidad. Los estadounidenses eligen a alguien, lo consideran una figura divina. Nunca lo es y terminan detestándolo. Las opciones que tengo están representadas por dos partidos supremamente corruptos. Soy del medio oeste. Todo eso de Nueva York no juega conmigo. La mayoría de las cosas no juegan conmigo. No soy creyente”, sentenció Malkovich.