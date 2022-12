Joaquín Chaparro Oliveros: Jesus María Casal, el gran virage opositor

Posteado en: Opinión

Los políticos frente a la políticas con principios nos desafía acordemos entre las partes la coexistencia de las tendencias e ismos opositores que reclama legitimacion y nuevos rostros.

Los residentes en Venezuela y no residentes que están lejos pero que conservan parte de nuestro modo de ser, de actuar, de pensar están en sintonía con el nuevo rostro que está obligado a conducirnos al encuentro de un inédito liderazgo nacional………. Dr Jesus María Casal el nuevo rostro de la Democracia

El abogado Jesús María Casal es el presidente de la recién designada Comisión Nacional de Primarias de la oposición venezolana e integrada por 5 miembros principales con sus respectivos suplentes, cuyo encargó es organizar las elecciones de primarias de la oposición e investir al candidato único opositor que enfrentará la posible candidatura del derrotable Maduro en las presidenciales del 2024 y así producir el gran viraje político después de 23 años de desgobieno socialista.

Dr Jesus María Casal: Usted al lado de los venezolanos que lo acompañan pueden cambiar nuestras vidas en una dirección u otra, es tiempo de actuar en busca del tiempo perdido evitando buscar perder el tiempo, solo nos restan 26 semanas para la elección del candidato único de la esperanza:

“Su temple pasión demostrado en estos momentos de crispación política frente a su noble compromiso de abrirle cause a la democracia es garantía que no se rendirá, que no tolerará tutelajes e impulsará la Venezuela nueva.

Dr Casal en mi opinión:

Es una dicotomía permitirle al régimen participar en el proceso de elección del nuevo Liderazgo Nacional por vías electorales, no sé debe contar con la participación del Ministerio Electoral (CNE) funcionarios todos ligados al régimen corrupto, criminal, violador de los ddhh, bloqueador de medios, ese apoyo encubierto al candidato de la oposición fallida es evidente: Quien o quiénes se lo propongan son la continuidad de Maduro …

Es el momento oportuno para conquistar esa oposición decepcionada de la minoría dominante del G4, de sus erradas políticas porque el pueblo sabe que la imposición de sus desencuentros, egos han fracasados y están en la mira del ciudadano.

Anuncie oficialmente:

1- La fecha de las primarias antes que finalice el año, 2- Cronograma electoral, 3- Presupuestó, 4- Las juntas electorales regionales y municipales, 5- Apoyese en organismos internacionales para viabilizar y visibilizar el voto de la Diaspora, 6- No le pongan obstáculos a los venezolanos que no militan en partidos políticos para su inscripción como candidatos (Ni monetaria, ni de porcentajes ciudadanos) esas son inabilitaciones de la minoría dominante del G4, 7- No acepten fondos de enchufados del régimen y dineros mal habidos entre otras muchas cosas que estoy seguro maneja con clara responsabilidad civil.

Una observación con su debido respeto: De llegar a tener (Ojalá que no), alguna confrontación con esta minoría dominante del G4, le recomiendo hablar sin tapujos con el Dr Omar Barboza, cómo buen zuliano, el sabrá meterlos en cintura.

Finalmente para mí el liderazgo es fundamentalmente la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace… Soy coherente, resistente y en definitiva la política es resultado … Apuesto por el éxito de la primarias en sus manos discurre la Patria………

Concluyó citanto un gran venezolano:

“Soy un apasionado por construir futuro, un apasionado por construir esperanza, posibilidades. Creo en este país,… por eso miremos el futuro desde lo que venimos haciendo.” Padre Francisco José Virtuoso Arrieta.

Joaquín chaparro Oliveros / Demócrata Cristiano