Habla Gerardo Blyde (Video)

El Coordinador de la Delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación, Gerardo Blyde, aclaró que el acuerdo firmado el sábado en Ciudad de México en materia social es solo una parte de los objetivos dispuestos en el Memorando de Entendimiento aprobado por las partes en 2021. “Este no es el acuerdo, es el reinicio del proceso de negociación, que nunca debió ser suspendido y que esperamos un año para restaurarlo. Había que atender lo urgente para ocuparnos de lo importante, ahora vamos a profundizar en la agenda política, condiciones electorales, Derechos Humanos, liberación de presos políticos”.

Sobre el acuerdo parcial firmado el sábado aclaró que “No es que al gobierno se le van a dar 3 mil millones de dólares para que haga planes. Se acordó la creación de un fondo administrado por la Organización de Naciones Unidas que se ejecutará a través de sus agencias, con recursos protegidos en el exterior – que si no fuera por la protección de las sanciones no existirían porque se los hubieran tragado – que serán destinados a programas en materia de alimentación, educación, electricidad y salud y que van a ejecutarse con procesos de licitación, de contratación, que serán publicados en una página web, serán auditables y todo el mundo podrá acceder a esa información, para que no haya cifras oscuras”.

Blyde aclaró que estos fondos no son suficientes para recuperar al país, son apenas un paliativo con recursos limitados que quedaron tras años de corrupción. “Venezuela no tiene en este momento, ni en reservas ni en fondos protegidos, el monto que se necesita. Estamos como un paciente que necesita las primeras cosas para poder sobrevivir y en este sentido se priorizaron las obras a ejecutar”, explicó.

El Coordinador de la Delegación de la Plataforma Unitaria informó además que “ahora es que viene un proceso de negociación fuerte, aún más fuerte de lo vivido en el último año para lograr este acuerdo con la auditoría requerida. Ahora vamos a profundizar en muchos de los temas, que incluyen derechos humanos, presos políticos. Los que queremos un cambio político y creemos en la negociación como la única herramienta viable estamos en esa mesa buscando garantizar que haya condiciones electorales suficientes para que el voto del venezolano dentro y fuera de venezuela se respete, para que lo que elija el venezolano sea lo que gobierne a Venezuela en 2024”.

Blyde aseguró que aunque no puede dar fechas para esta nueva fase espera que puedan darle buenas noticias a los venezolanos en breve. “Existe una gran posibilidad de lograr acuerdos, en materia política, institucional, electoral. Creo que si eso se logra va a renacer la esperanza de un cambio político. Estamos luchando por todos los derechos, porque no haya impunidad. En la agenda no hay nada distinto a esto”.

Nota de prensa

Entrevista completa: