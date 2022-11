Fotos sensibles: adicta a las camas de bronceado acabó con devastadores efectos en su cara

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una adicta al bronceado que siguió utilizando las camas solares incluso mientras luchaba contra el cáncer de piel dice que ha sido sometida a 12 operaciones y que se vio obligada a utilizar una crema de quimioterapia que le hacía sentir como si su cuerpo estuviera siendo “quemado por un soplete”, lo que la dejó con horribles manchas por toda la cara y más de 700 puntos de sutura.

Por Daily Mail

Julie Elrod, de 56 años y residente en Tampa (Florida), dijo que siempre se había sentido “más sexy” y “más guapa” con un bronceado, por lo que empezó a utilizar camas solares dos veces por semana a partir de los 24 años, y pronto se hizo “adicta” al bronceado.

Pero unos 12 años más tarde, a los 36, la propietaria de una escuela de karate jubilada se dio cuenta de que se le había formado una mancha costrosa en la frente que no desaparecía, y finalmente le diagnosticaron dos tipos diferentes de cáncer de piel: carcinoma de células basales y carcinoma de células escamosas.

Pero cuando le diagnosticaron un cáncer por segunda vez, se dio cuenta de que era hora de hacer un cambio.

Esta mujer de 56 años considera que sus hábitos de bronceado han sido el “mayor error de su vida”, y habla con la esperanza de instar a otros usuarios de camas solares a que dejen de hacerlo inmediatamente, antes de que sea demasiado tarde.

“Tenía una pequeña mancha en la frente que no desaparecía. Era como una pequeña costra y cuando intentaba rasparla volvía a salir, así que me hice un chequeo”, dijo recientemente a Kennedy News.

“Recuerdo que pensé [durante el diagnóstico] que daba miedo y que era tan estúpida como para hacerlo. Y luego volví al balneario porque así de adictivo es. Desde luego, era consciente de los peligros después de que me extirparan el primer cáncer de piel y aún así fui [a usar las camas solares], lo que es la definición de absoluta estupidez. Pero así de poderosos y adictivos son”, explicó.

“Me operé dos veces y luego seguí yendo durante unos seis meses y me salió más cáncer de piel y entonces fue cuando me dije: ‘Vale, tengo que cambiar mis hábitos'”, añadió.

La madre de dos hijos se ha sometido a un total de 12 operaciones, cada una de las cuales ha necesitado hasta 70 puntos de sutura, así como injertos de piel del cuello y el hombro para la frente y las orejas.

Pero la parte más dura fue la crema de quimioterapia tópica, que ella describió como algo parecido a que alguien “le echara ácido en la cara”, y dijo que el dolor era tan insoportable que le daba “ganas de morir”.

Tuvo que aplicarse el espantoso tratamiento en los puntos en los que se había extirpado el cáncer durante 27 tortuosos días, lo que la dejó cubierta de manchas rojas brillantes y en carne viva por toda la cara.

“Nadie podría haberme preparado para lo que iba a vivir. Es muy doloroso. Básicamente te quemas la cara todos los días durante un mes”, explicó.

“Las fotos en las que salgo con la cara roja y brillante no han sido mejoradas, no tienen filtro y son exactamente así. Todos los días tenía que ponerme crema encima. Básicamente, era un ácido que te quemaba la cara e intentaba matar las células cancerosas, y era horrible. Literalmente quería morir, no es una exageración, era un dolor insoportable. Creo que le dije a alguien en un momento dado que habría sido menos doloroso cortarme el brazo. Pensaba que era como si alguien me echara ácido en la cara y me la quemara, o como si me echara un chorro de arena o me pusiera un soplete”, relató.

La antigua adicta a las camas solares ahora se aplica religiosamente la protección solar y acude al dermatólogo cada seis meses para hacerse un chequeo. Y si aparece alguna lesión, acude directamente a los médicos para que la examinen también.

Julie concluyó: “Me costó mucho dinero económicamente, pero sobre todo me costó emocionalmente. Fue doloroso, probablemente una de las cosas más dolorosas por las que he pasado y no le desearía ese dolor a nadie, por eso intento advertir a la gente. Ahora, el sol me da miedo porque lo asocio con el dolor. Les diría a los demás que se pongan protección solar cada vez que salgan, aunque no haga mucho sol”.