Mia Khalifa le echa leña al fuego: ¿Qué federación de “imbéciles” pensó en darle una Copa del Mundo a Qatar?

El Mundial de Qatar 2022 ha levantado toda una oleada de personas en contra de su celebración. Algunos señalan que se trata de un país que viola los derechos humanos, mientras que otros aseguran que la turbia manera en la que consiguieron hacerse con esta edición del Mundial de Fútbol es cuanto menos cuestionable. En cualquier caso, parece que una gran parte del público no está del todo contento este año.

Por Sport

Una de las figuras que lo ha dejado claro ha sido Mia Khalifa. La ex actriz de cine para adultos ahora es comentarista deportiva. Ahora, en su nueva faceta laboral ha cargado contra las condiciones en las que los aficionados del país se encuentran:

“¿Qué federación de imbéciles pensó que darle a Qatar una Copa del Mundo no sería exactamente así?” aseguraba en una publicación a través de Twitter.

Lo que está claro, es que su razonamiento coincide con el de un espectro muy amplio de la población.Al final, las protestas sobre la celebración del Mundial en este país no han partido solo de un pequeño segmento poblacional.

What federation of imbeciles thought giving Qatar a World Cup wouldn’t turn out exactly like this?

— Mia K. (@miakhalifa) November 21, 2022