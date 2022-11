Cristiano Ronaldo dio detalles desconocidos de su relación con Messi

Posteado en: Deportes, Titulares

Este jueves se emitió la segunda parte de la charla que Cristiano Ronaldo mantuvo con el periodista británico Piers Morgan. Fue un video intenso cargado de emociones en donde el portugués habló del respeto que siente por Lionel Messi, las expectativas que le despiertan el Mundial de Qatar y su posible retiro de la práctica profesional.

Por Infobae

“¿Tienes mas dinero o seguidores?”, fue una de las interrogantes con las que el astro lusitano comenzó a brindar un análisis profundo. “Es una buena pregunta, deben estar en el mismo nivel, pero no lo sé. Lo importante es seguir siendo el número uno”, deslizó el delantero del Manchester United, quien cuenta con 497 millones de fans en su cuenta oficial de Instagram. Y agregó: “Georgina no entiende por qué a veces a los jugadores los tratan como un pedazo de carne, pero es verdad. En el ultimo tiempo he visto el futbol como un negocio, y me decepciona. Hay cosas que me sorprenden, por mas que sean parte del negocio. Pero bueno, así es el mundo: todos son mas individuales y quieren mas”.

Con relación a su conflictivo vínculo que se generó en su regreso al Manchester United, CR7 no dudó en cargar contra la prensa. “Siempre es mi culpa, parece que soy la oveja negra. Siempre encuentran la manera de criticarme, incluso en la Selección. En los últimos 3 meses han sido muy duros, y no solo en lo profesional, sino en la vida personal. Lo que han dicho sobre mi en los últimos meses ha sido basura, al menos el 99% de las cosas. Sobre todo los temas familiares”.

Aquellos problemas que vivió en el ámbito privado le significaron una preocupación adicional a su convulsionado presente. “Mi pequeña hija tuvo bronquitis. Estuvo una semana en el hospital, no fue fácil. Y la gente empezó a inventar historias de que no quería ir a la pretemporada con Manchester United, pero ellos no entiende que soy un ser humano y mi familia está por encima de todo. No negocio eso. La gente se olvida que yo paso por momentos difíciles. Hablé con el presidente del club y parecía que no creían que algo andaba mal. Dudaron de mi palabra”.

En este sentido, también destacó que “en el fútbol son muy individualistas”. A nadie le importan tus momentos, tus problemas familiares. No solo en el Manchester, en general ocurre esto. Y todo pasa muy rápido. Es difícil, porque a veces tienes que dejar todo para estar con tu familia. En este verano me sentí incómodo por cómo me trataron, sobre todo la prensa, es imposible estar 21 años en el top si no eres profesional y ahora dudaron de mi”, subrayó.

El trato que mantiene con Erik ten Hag fueron otros de los temas que abordó la entrevista. El goleador lusitano reconoció que aún no sabe si arrepentirse de la vez que abandonó el estadio en medio de un partido de su equipo. “Sentí que el entrenador me había provocado al ponerme 3 minutos en un partido”, destacó. Y recordó que “hubo varios jugadores que se fueron”. “En ese partido lo hicieron 8 futbolistas, pero solo se habla de mi porque soy la oveja negra. Pero bueno, pido disculpas si hacen falta y para mi el capítulo está cerrado”, sentenció.

En la misma sintonía, Cristiano Ronaldo continuó brindando detalles de la intimidad del vestuario del conjunto británico. De este modo, aseguró que el estratega “no tiene la misma forma de manejarse con todos los jugadores”, “No voy a mencionar a otros futbolistas pero es así. Lo entendí al principio porque no hice la pretemporada, pero tal vez hubo un problema de comunicación. No es que no tenga buena relación pero no me respeto y no fue empático”, argumentó.

Sin ningún temor a la repercusión que pueda generar su respuesta, el ex jugador de la Juventus y el Real Madrid agregó: “No quiero criticarlo, tiene otra opinión y elige otros jugadores, pero creo que son excusas. Y las excusas tienen patas cortas. Si no me puso contra el City, no respetas mi carrea, porque luego me puso 3 minutos ante le Tottenham. Lo hace a apropósito. Sentí una provocación por parte suya, me faltó el respeto. Él no mostró respeto conmigo, por eso no muestro respeto por él, debo ser honesto. No existe la empatía, él puede decir lo que quiera a la prensa y la prensa lo protegerá a él y al club, pero tengo contrato con el Manchester United y probablemente no estaré mucho tiempo aquí, lo entiendo. Pero me gustan los hombres frontales y honestos. Los últimos dos meses no fui respetado”.

El diálogo retomó el episodio en el que CR7 abandonó su compromiso por la bronca acumulada que arrastró durante el último tiempo. “Estaba muy decepcionado con la comunicación dentro del Manchester United. Nunca había tenido problemas en ningún club y de repente me suspendieron 3 días. Fue una lástima, me sentí humillado. No quiero dar detalles sobre lo que intentaron hacer, pero recuerdo llegar a casa y contarle a mi hijo que no podía jugar porque me había portado mal y él me decía: ¿Cómo? ¿No van a usar al mejor futbolista del mundo? Él no lo entendía”, recordó. “Yo se que no soy perfecto, me disculpo, pero suspenderme tres días por eso es mucho y echa leña a la prensa”, continuó en su discurso. Y remarcó: “Hay dos o tres hombres en el club que querían que me vaya, me sentí traicionado. No solo el entrenador. Peor me sentí traicionado y sentí que hay gente que no me quería en el club. A los dueños de la institución no les importa el club. Les importa el dinero del marketing, pero el deporte no les importa. Nunca hablé con ellos, pero le dan todo el poder al director deportivo”.

“Los fans siempre tienen razón y merecen saber la verdad. Ellos deben saber que los jugadores queremos lo mejor por el club, por eso volví; porque amo este club. Será difícil para Manchester United estar en un nivel top los próximos años si no cambian como estructura más allá de los dueños actuales. No pueden decirme que un jugador top juega 3 minutos. Me disculpé ante mis compañeros, lo publiqué en Instagram, me arrepiento de haber abandonado el estadio; pero no me arrepiento de haberme negado a entrar. Si tu no me respetas yo no te voy a respetar, y con el entrenador es así. En la prensa dice que me quiere, pero todo eso es para la prensa”, detalló.

Respecto a su futuro, Cristiano Ronaldo dejó la puerta abierta a un posible retiro. “No se qué pasará después del Mundial, pero los fans del Manchester United siempre van a estar en mi corazón. Tal vez sea bueno para mí tener otro capítulo. No lo sé”, subrayó. Y de inmediato vino otra pregunta incisiva: “¿Es cierto que de Arabia Saudita te ofrecieron 300 millones de euros por dos temporadas?”

“He tenido muchas ofertas de muchos clubes. Y al prensa basura dice que nadie me quiere, lo cual no es cierto. Sigo creyendo que puedo marcar muchos goles, soy capaz de ayudar al equipo y a la selección; pero si no hay una energía que te acompañe es difícil”, respondió el delantero.

Por su parte, la presencia de Portugal en la Copa del Mundo que se disputará en Qatar fue otro de los temas a los que se refirió el referente lusitano. El Bicho se mostró “optimista” con su selección, que compartirá el Grupo H junto a Uruguay, Ghana y Corea del Sur. “Tenemos un entrenador fantástico y una gran generación. Creo que haremos un gran Mundial. Una vez soñé con ganarlo. Será difícil, pero todo es posible. Vamos a competir, porque será difícil vencernos. De todos modos, sabemos que no somos favoritos y nunca lo hemos sido”, destacó antes de mencionar a “Francia, España, Argentina, Alemania, Inglaterra y Brasil” como los principales candidatos a quedarse con el título.

—Si llegas a la final contra Argentina, y tu y Messi marcan y el partido llega empatado hasta que en el minuto 94 anotas para ganar la Copa, ¿qué pasaría?

—Es demasiado, si Portugal llega a la final y gana me pondré feliz sin importar quien marque. Por mí que marque el arquero. Pero si eso pasa, me retiraré del fútbol.

—¿Qué piensas de Lionel Messi?

—Como futbolista, es un jugador asombroso. Es mágico. Como persona compartimos escenario 16 años, pero no soy amigo. Un amigo es con quien estás en su casa y hablas por teléfono, pero es como si hubiera sido un compañero para mi. Es un tipo al que respeto. Además, siempre habló bien de mí. Incluso su esposa y mi pareja se repspetan, ambas son argentinas. Messi es un gran sujeto y hace todo por el fútbol. Es el mejor jugador que vi, junto con Zidane. Nunca he cenado con él, pero me encantaría.

—¿Qué sucedería si en algún momento llegaran a jugar juntos?

—Venderíamos muchas camisetas si jugáramos juntos.

—¿Cómo seguirá tu carrera?

—Quiero jugar dos o tres años más, porque quiero retirarme a los 40 años. Creo que es una buena edad. En un futuro me gustaría escribir un libro para ayudar a las personas, no un típico libro de un futbolista. Además, quiero mejorar mi nivel de inglés, porque una vez que me retire me veo hablando a millones de personas para explicarles cómo ser un deportista profesional. He pasado por mucho y puedo contarlo. Tengo experiencia para inspirar sobre cómo ganar. Soy un modelo y puedo ayudar a mucha gente si queiren mi ayuda. Sobre todo con los jóvenes y sus padres.