Tensión con Cristiano Ronaldo: Nuevo cruce con un compañero en medio de un entrenamiento (VIDEO)

Cristiano Ronaldo lleva apenas horas con sus compañeros de la selección de Portugal y ya ha protagonizado dos momentos de tensión que exponen una evidente mala relación con el futbolista del Manchester United. Luego de su cruce con Bruno Fernandes, esta vez CR7 tuvo un cortocircuito con Joao Cancelo.

Por: Infobae

El entrenador Fernando Manuel Costa Santos realizó la primera pirática abierta en la previa del Mundial de Qatar y las cámaras grabaron un momento incómodo entre dos figuras de su plantel. En el video viralizado en las últimas horas se puede ver a un Cancelo serio en medio de un ejercicio y a Ronaldo que se acerca y le pone su brazo derecho en la nuca mientras le hace un comentario.

Entonces, el futbolista del Manchester City intenta retroceder, pero el goleador le pone sus dos manos en la cabeza. Es ahí cuando Cancelo se saca de encima al capitán y se aleja con cara de fastidio, al tiempo que Ronaldo regresa a su posición original lamentándose por lo ocurrido. Este clip de no más de 20 segundos ya ha generado un revuelo en Portugal que ve con preocupación la situación.

Es que el capitán de la selección lusa viene de haber tenido otro altercado con un compañero, Bruno Fernandes, quien le puso mala cara y despreció su saludo cuando se encontraron en el vestuario. Si bien Joao Mario, otro de los integrantes del seleccionado, explicó que se trató de una broma, todo parece indicar que el clima con Ronaldo en el plantel no es bueno.

Cristiano es nada menos que el máximo anotador histórico de la selección de Portugal y el capitán del equipo, pero parece estar atravesando horas difíciles, a días del debut del combinado en el Mundial de Qatar, el 24 de noviembre contra Ghana. Luego, el 28 se enfrentará a Uruguay y cerrará su participación en el Grupo H contra Corea del Sur el 2 de diciembre.

En una entrevista a AP que fue publicada este martes, Ronaldo se mostró optimista de cara al certamen: “Para esta Copa del Mundo tenemos una gran combinación de jugadores experimentados y estrellas jóvenes en ascenso, y espero que podamos mostrarle al mundo de lo que es capaz este equipo en el nivel más alto del fútbol mundial”. Además, se entusiasmó con el hecho de poder mejorar la actuación de 2018, cuando quedó eliminado en octavos de final: “Claro que vamos a ir a ganar y creo que tenemos equipo para ganar. Pero también hay varios equipos buenos, así que tenemos que estar concentrados, ser humildes y mostrar lo que podemos hacer. El resto vendrá como resultado”.

Ronaldo atraviesa días difíciles después de la publicación de un adelanto de una entrevista televisiva con el periodista Piers Morgan para el programa Talk TV. Allí, el futbolista de 37 años lanzó explosivas declaraciones públicas contra su club, Manchester United: “Me siento traicionado”, dijo, entre otras frases picantes. Además, apuntó directamente contra su entrenador, Erik ten Hag: “No lo respeto porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Me han convertido en la oveja negra”.