Los cuatro signos del zodiaco que no conviene tener como pareja

Los siguientes cuatro signos del zodiaco se caracterizan por no poder serle fiel a sus parejas, incluso a pesar de que estén muy enamorados. Cabe señalar que aunque a veces las predicciones no se cumplen al pie de la letra, ellos poseen una personalidad que los hace propensos a no ser la persona que su pareja quiere o necesita.

Aries: Las personas nacidas bajo este signo son de naturaleza aventurera, por lo que no pueden evitar engañar a sus parejas. Les encanta moverse y mientras lo hacen van conociendo a muchas personas y olvidando atender o pasar más tiempo con su pareja. Como si eso no fuera suficiente, tiene muchos mecanismos de defensa que les ayudan a justificar todas sus fallas en el amor, por lo que suelen salirse todo el tiempo con la suya, logrando manipular al otro.

Géminis: Los más sociables del zodiaco suelen traicionar a sus parejas con quienes están más cerca de ellos, como pueden ser amigos o parientes. Como tienen múltiples personalidades llaman la atención en todos los lugares en donde se presenta, por lo que son más propensos a caer en tentaciones. Como si eso no fuera suficiente se aburren fácilmente de todo en su vida, por lo que no dudará en abandonar una relación que ya no le divierte sin tratar de solucionar la situación o hacer algo al respecto.

Sagitario: A las personas nacidas bajo este signo les encantan las aventuras extremas y la libertad. Necesita a alguien que este dispuesto a arriesgarse y viajar, en caso de que su pareja no le dé todo lo que necesita para ser feliz en conjunto, sale a buscar a alguien más. Como si eso no fuera suficiente, no se le dificulta encontrar pareja, por lo que suele ser infiel cada que se presenta la oportunidad. Es común que tenga dos parejas a la vez.

Acuario: Este signo del zodiaco se caracteriza por huirle a todo tipo de compromisos, así que en caso de que desees una relación formal o un compromiso mayor, con una persona nacida bajo este signo no lo vas a conseguir. Cuidan en exceso su independencia, así que en caso de que sienta que le están robando su libertad romperá de tajo cualquier relación. No dudará en decir adiós