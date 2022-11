Letonia invocó el artículo 4 de la Otan tras impacto de misiles rusos en Polonia

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El ministro de Defensa de Letonia, Artis Pabriks, invocó este martes el artículo 4 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), luego de que misiles rusos ingresaran a Polonia y mataran a dos personas.

Por Monitoreamos

“Mi primera reacción sería que después de que los rusos atacaran territorio polaco, el artículo 4 está en su lugar, al igual que la defensa aérea del espacio ucraniano”, expresó a través de un mensaje en Twitter.

Pabriks envió sus condolencias a Polonia y afirmó que “Letonia apoya plenamente a los amigos polacos y condena este crimen”.

El artículo 4 de la OTAN establece que “las partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada”.

My first reaction would be that after Russians hit Polish territory, 4. Article is in place, just like air defence of Ukrainian air.

— Artis Pabriks (@Pabriks) November 15, 2022