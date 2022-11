Posteado en: Actualidad, Nacionales

Diosdado Cabello durante la tarde de este lunes se prenunció sobre el proceso de negociación entre el chavismo y la Plataforma Unitaria en París.

lapatilla.com

“Bienvenido el diálogo para que levanten las sanciones, para que nos devuelvan nuestro oro, para que desbloqueen nuestras cuentas”, dijo durante la acostumbrada rueda de prensa del Psuv.

Además de estas declaraciones, el funcionario chavista advirtió que “debe quedar claro a los que van al diálogo que nosotros sentarnos a dialogar con cualquier persona no significa que estamos capitulando, no significa que queremos entregar. No, no, no. Eso no está contemplado en ninguna parte”