La explosiva entrevista de Cristiano Ronaldo que pone fin a su historia en Manchester

Posteado en: Deportes, Titulares

Cristiano Ronaldo está harto. Está harto de las críticas, de las burlas y de los continuos reproches que se le han hecho en los últimos meses. De los medios de comunicación, de sus jefes, de sus compañeros de trabajo e incluso de sus ex compañeros. Pero, sobre todo, está harto de la falta de respeto que, a su juicio, le corresponde tras haber ganado 32 trofeos, entre ellos cinco Balones de Oro, cinco Ligas de Campeones, siete ligas en cuatro países diferentes y una Eurocopa con Portugal.

Por Piers Morgan | THE SUN

Ronaldo, de 37 años, es el máximo goleador de la historia del fútbol y para muchos, como Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti, es el más grande que jamás haya jugado a este deporte.

También es el ser humano más seguido en Instagram, la métrica moderna del poder de las estrellas, y está a punto de superar los 500 millones de seguidores.

Pero ahora mismo se siente enfadado, y faltado de respeto, y no va a permanecer más tiempo en silencio.

Mientras se prepara para volar a Qatar para su quinta -y casi seguramente última- Copa del Mundo, quiere expresar su opinión.

Se sentó para una entrevista televisiva de 90 minutos para el programa Piers Morgan Uncensored que es, con diferencia, la más explosiva que ha concedido nunca.

Ronaldo por fin aclara lo que él llama “el periodo más difícil de mi vida“, tanto profesional como personalmente.

Dice que se siente “traicionado” por la forma en que ha sido tratado por el Manchester United, molesto porque se le ha convertido en una “oveja negra” a la que se culpa de todo lo que ha ido mal en el club, y cree que ahora se le está obligando a salir activamente.

En el trabajo, ha tenido tres jefes en poco más de un año.

Al primero, su antiguo compañero Ole Gunnar Solskjaer, que fue despedido apenas unas semanas después del regreso de Ronaldo, no le tiene más que respeto.

De los otros dos, Ralf Rangnick y el actual entrenador Erik ten Hag, tiene poco que decir.

De Rangnick, que llevaba más de una década sin dirigir un equipo de fútbol, dice: “Si ni siquiera es entrenador, ¿cómo va a ser el jefe del Manchester United? Nunca había oído hablar de él“.

De Ten Hag, que suspendió a Ronaldo el mes pasado por negarse a ser sustituido en el último minuto contra el Tottenham, dice: “No le tengo respeto porque no me muestra respeto. Si no me respeta, nunca le voy a respetar”.

“Si no me tienes respeto, nunca voy a tener respeto por ti”.

En cuanto a algunos de sus críticos más vociferantes, como otro ex compañero de equipo, Wayne Rooney, que ha atacado públicamente a Ronaldo durante meses y ha instado al United a deshacerse de él, se muestra fulminantemente despectivo con sus motivos para acaparar titulares.

Dice: “No sé por qué me critica tan mal… probablemente porque él terminó su carrera y yo sigo jugando a alto nivel”.

Luego se ríe y añade: “No voy a decir que me soy mejor que él. Lo cual es cierto…”

En casa, en abril, él y su pareja Georgina sufrieron la insoportable pérdida de su hijo durante el parto, una tragedia desgarradora a la que sobrevivió la hermana gemela del niño.

De alguna manera, encontró la fuerza para seguir jugando, alimentado en parte por el asombroso apoyo que recibió de los aficionados de clubes rivales como el Liverpool, donde el público cantó You’ll Never Walk Alone en el minuto 7 (Ronaldo lleva el número 7 en su camiseta) de su siguiente partido en casa.

Lo admite: “Nunca esperé ver eso“.

Él y Georgina también recibieron una nota personal de condolencia de la Familia Real, que le asombró y emocionó a partes iguales.

Pero el apoyo de su club fue menor y acusa a éste de falta de “empatía”, sobre todo cuando su hija de tres meses fue hospitalizada en julio y no pudo volver a tiempo para los entrenamientos de pretemporada porque quería quedarse con ella.

Ronaldo dice que los altos directivos de Old Trafford llegaron a dudar de él cuando les explicó por qué no podía volver, lo que le hizo sentirse “herido” y “mal”.

El cuento de hadas no debía terminar así.

Lea más en THE SUN