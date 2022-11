Inundaciones, apagones y daños materiales, la estela de Nicole en Florida (Videos)

La tormenta tropical Nicole, que tras azotar parte de Las Bahamas entró a Florida a primeras horas del jueves y está cruzando la península rumbo al Golfo de México, deja a su paso inundaciones y daños en casas e infraestructuras, según informaciones de medios locales.

Hasta ahora no se informó de víctimas de esta tormenta tardía, que llega a Florida cuando faltan 20 días para el final de la temporada ciclónica en la cuenca atlántica (30 de noviembre).

Más de 230.000 usuarios están sin electricidad en condados del este de Florida a causa del paso de Nicole, que tocó tierra en la isla Hutchinson, al sur de Vero Beach, con vientos de 75 millas por hora (120 km/h), sobre las 03.00 horas (07.00 GMT).

Parte de un muelle de pescadores en la localidad costera de Lauderdale-by-the-Sea, a unas 90 millas al norte del lugar por donde la tormenta entró en Florida, se desplomó debido al viento.

“We had a backyard yesterday, today we don’t. Lost 30 feet overnight”

Parts of Daytona Beach were devastated by Ian less than 2 months ago, now #Nicole (which is still 300 miles southeast) is gnawing away at what’s left of the vulnerable beaches.

Video: Krista Goodrich pic.twitter.com/hGiGqfVMwO

— Ginger Zee (@Ginger_Zee) November 9, 2022