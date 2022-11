Salchichas, galletas y otros alimentos “baratos” que causan muerte prematura

Posteado en: Salud, Titulares

Los alimentos ultraprocesados se han convertido en los fieles acompañantes de nuestra cocina desde embitidos como el jamón y las salchichas para los desayunos, hasta otros ricos en azúcares y harinas como las galletas para consentir a la hora del postre o cumplir un antojo a lo largo del día; su consumo está tan normalizado que muchas veces las familias no se dan cuenta de cuántos de estos productos ingieren en la dieta diaria y mucho menos consideran las terribles consecuencias para la salud. Ahora, un nuevo estudio desarrollado en Brasil abordó esta problemática y las conclusiones resultaron alarmantes, ya que el consumo de dichos alimentos están relacionados con una muerte prematura.

Por: El Heraldo

De acuerdo con los hallazgos publicados en el American Journal of Preventive Medicine, una dieta rica en alimentos ultraprocesados como las salchichas, jamones, galletas o panes, por señalar algunos ejemplos, serían los responsables de muertes prematuras y de una larga lista de enfermedades crónicas como la diabetes e incluso algunos tipos de cáncer. Es por ello que los investigadores brasileños analizaron resultados anteriores para evaluar el riesgo tomando en cuenta diversas variables como el sexo, edades y la distribución del aporte de los productos a la energía total de la dieta.

Aunque el estudio sólo se realizó en Brasil, los datos ya pusieron en alerta a millones de personas a nivel mundial, pues se trata del primero a nivel mundial en analizar la relación entre dichos productos y el riesgo de muerte prematura en el que se descubrió que tan sólo en el 2019 fallecieron “un total de 541,160 adultos de 30 a 69 años” y de dichas muertes se sabe que el consumo de dichos alimentos ricos en sal, azúcar, grasas saturadas y aditivos fueron los responsables “de aproximadamente 57,000 muertes prematuras o el 10.5% de todas las muertes prematuras en adultos de 30 a 69 años”, señala la publicación de esta semana.

Cabe destacar que en el análisis de los expertos, el rango de edad de los 30 a 69 años no fue elegido al azar, pues incluso la O]rganización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que son las edades consideradas para las enfermedades no transmisibles es prematura. Por otro lado, también se descubrió que 261 mil 061 del total de decesos se debieron a enfermedades no transmisibles prevenibles entre las que destacan la diabetes, enfermedades cardiovasculares y el cáncer. La relación entre la salud y este tipo de alimentos poco saludables es que al consumirlos también se aprecia un “deterioro general de la calidad de la dieta nutricional y un mayor riesgo de obesidad”.

Según el principal autor del estudio, Eduardo Nilson, “es muy probable que la enfermedad cardíaca se encuentre entre los principales factores” relacionados a las muertes prematuras, además de otras como la diabetes, el cáncer, la obesidad y la enfermedad renal crónica, mismas que cada vez incrementan sus números de mortalidad.

