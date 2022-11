De terror: enorme tiburón blanco acechó a surfista en plena competencia (FOTO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Practicar deportes extremos en el mar es uno de los mayores sueños para muchas personas, sin embargo, hay a quienes les impresiona la variedad de animales marinos, en especial los tiburones, que muchas veces han causado accidentes y lamentables noticias al ver a los humanos como una presa.

Por: RCN Radio

A pesar de esto, muchas veces, los tiburones sorprenden a las personas con curiosos comportamientos lejos de su estado salvaje; uno de estos casos se dio a conocer hace algunos días por medio de Twitter, donde un surfista se tomó una fotografía para mostrar su habilidad, pero se llevó una curiosa y aterradora sorpresa.

El hecho ocurrió en aguas de California, lugar en el que varios deportistas estaban celebrando el aniversario del San Onofre Surfing Club, donde los competidores de varias categorías estaban participando por mostrar su mejor versión y tener equilibrio en medio de las grandes olas que se producen allí.

A pesar de que el evento estuvo lleno de adrenalina, el verdadero show se lo robó un tiburón blanco que estaba rondando estas aguas y saltó en el momento justo que un surfista estaba posando para una fotografía.

Surfer Tyler Warren getting photobombed by a great white shark during the San Onofre surf contest on October 22nd.

? By Jordan Anast pic.twitter.com/rMDhopuphX

— ???? #????? ????? (@jb_wwfgd) October 31, 2022