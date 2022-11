Cocodrilo hunde y mata a un hombre mientras nadaba plácidamente en un río (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los ataques de cocodrilos cerca de un río en la India han dejado a los lugareños viviendo con “miedo constante”, según un informe de prensa.

Por: El Diario NY

En un ataque a lo largo del río Kali, en el distrito indio de Uttara Kannada este jueves, un cocodrilo hundió a un hombre bajo el agua mientras nadaba, informó Newsroom Odisha .

La policía dijo que los lugareños presenciaron el horrible incidente. Por el momento, la policía no ha identificado públicamente a la víctima.

Newsroom Odisha informó que los lugareños dijeron: “Vivimos con miedo constante”, que “la seguridad de los niños también está en peligro” y que los funcionarios locales no han hecho lo suficiente para abordar el problema.

Pitambardas Maheshwari, 65, from #Dandeli found dead in Kali river on Wednesday. Locals say he was attacked by crocodile @NewIndianXpress @XpressBengaluru @KannadaPrabha @ns_subhash @KiranTNIE1 @dcuttarakannada @RahulBavaji @aranya_kfd pic.twitter.com/I4gsFud4dO

— Amit Upadhye (@Amitsen_TNIE) November 3, 2022