VIRAL: La Nasa fotografió al sol “sonriendo” y se lo ve adorable

El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA compartió hoy una asombrosa foto del sol en la que parece que el astro está “sonriendo”. La imagen, captada con luz ultravioleta, se hizo viral en las redes sociales y los usuarios no tardaron en responder con memes y comparaciones.

Por: TN

Según explicó la agencia espacial, las manchas oscuras que se ven en la “cara” del sol se conocen como agujeros coronales y son regiones donde el viento solar sale a borbotones desde la estrella hacia el espacio.

Las espectacular escena fue captada por el satélite SDO de la misión de la NASA que tiene como objetivo observar la dinámica del sol e investigar de dónde procede su energía. El SDO, lanzado en 2010, permanece en el espacio vigilando la actividad de nuestra estrella. Estudia cómo se almacena y libera la energía en la atmósfera del Sol y sigue las erupciones y estallidos en su superficie para también pronosticar mejor el “clima espacial”.

Say cheese! ?

Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31

— NASA Sun, Space & Scream ? (@NASASun) October 26, 2022