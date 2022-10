Sin miedo al éxito: tiene 41 años y reveló una inusual condición para salir con algunos hombres

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Carla tiene 41 años y atravesó por un difícil divorcio, situación que en un inicio le hizo perder la confianza en sí misma y la llevó a creer que ningún hombre podría fijarse en ella otra vez. Ahora, elevó sus estándares e incluso se da el lujo de rechazar las citas que no le parecen convenientes, ya que tiene gustos muy bien establecidos. Sin embargo, los requerimientos que deben cumplir las personas con quienes sale no les agradaron a todos y dejaron sorprendidos a muchos.

Por La Nación

En 2019, la diseñadora originaria de Londres terminó un matrimonio de seis años y su autoestima cayó. Un año después, decidió incursionar en la aplicación de citas Tinder, para abrirle la puerta al amor y darse la oportunidad de volver a encontrar a alguien. Ahí se dio cuenta de que las relaciones no eran lo suyo y que prefería los encuentros más casuales, declaró a Mirror.

A medida que interactuaba con personas de su edad, también se percataba de que ellos buscaban principalmente a una mujer para establecerse en pareja, algo que Carla no quería. Entonces, optó por salir con sujetos más jóvenes, ya que ellos, en su mayoría, no buscaban nada serio y solo tenían como objetivo divertirse: “No quiero tener hijos y me he dado cuenta de que la monogamia no es para mí, lo que puede ser un desafío cuando salgo con personas de mi edad o mayores”, mencionó.

Ahora, esa es la principal característica que pide para relacionarse sexualmente: que sean al menos diez años menores que ella. Aunque prefiere que tengan entre 25 y 30 años: “Más jóvenes que eso y nuestros estilos de vida y madurez son demasiado diferentes para tener una conexión real. Mayores que eso y los hombres generalmente buscan una esposa”.

