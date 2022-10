Violento ataque en Argentina: hombre golpeó por la espalda a venezolana en la puerta de su casa (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Una joven de 22 años fue atacada por la espalda por un hombre cuando intentaba ingresar a su casa en el barrio de Palermo, en Argentina, a plena luz del día. Las imágenes de la agresión fueron registradas por una cámara de seguridad y la chica pudo salvarse gracias a sus gritos desesperados de ayuda.

Por Infobae

El hecho salió a la luz luego de que la propia víctima del ataque publicara en su cuenta de Twitter el video de la agresión y una captura de imagen con la silueta del atacante, quien todavía no fue identificado.

“Atentos. Esto me pasó a mí cuando estaba intentando entrar en donde vivo. El sujeto me agarró, agarrándome por el cuello e intentando taparme la boca. Yo empecé a gritar, me dio un golpe en el cuello y después salió corriendo. Fue en Buenos Aires, zona Palermo”, describió la joven en sus redes.

La víctima del ataque es Bárbara Bucci Uviedo, una joven venezolana de 22 años que reside en la Argentina desde al menos tres años. De acuerdo al registro del video publicado, el ataque se produjo el sábado cerca de las 10:30 de la mañana.

En la prueba audiovisual se puede ver cómo la joven pasa unos segundos intentando abrir la puerta de un domicilio, mientras un hombre con buzo negro y pantalón de jogging gris claro se acerca caminando hacia donde está ella.

En una cuestión de segundos, el sujeto se abalanza, la tomó a Bucci por la espalda, le tapa la boca y la agarra del cuello. El ataque duró apenas unos segundos, hasta que el agresor desiste y salió corriendo del lugar. También se pudo ver cómo la joven increpó al atacante con gritos mientras el hombre huía por la vereda de enfrente.

De acuerdo a la denuncia policial, el ataque se produjo en la puerta de una casa en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 1800, entre Nicaragua y Soler. “Lo que pasó fue que la puerta se me trabó y tardé varios minutos intentando abrirla”, detalló la víctima en sus redes.

“Siempre tengo las llaves cerca de la mano cuando voy llegando. Lo que me pasó fue que la puerta se me trabó y no podía abrirla y tardé varios minutos en eso”, agregó.

Según le informaron fuentes policiales a Infobae, la joven hizo la denuncia pública en antes que realizarla de manera formal ante la Policía de la Ciudad.

De todos modos, el domingo Bucci se presentó en la Comisaría Vecinal 14A, donde describió los hechos reflejados en la cámara de seguridad y donde confirmó que a raíz de los gritos de ayuda que realizó, el atacante frenó la agresión y se fugó de la zona.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional Nº 17, a cargo del Dr. Federico Iuspa, Secretaría Dra. Florencia Rey.

Por el momento, la causa quedó caratulada como “averiguación de ilícito”. Los investigadores todavía intentan determinar si se trató de un ataque de índole sexual o de un intento de robo.

Efectivos de la Policía de la Ciudad intentaron contactar a la víctima del ataque el lunes por la tarde para intentar ampliar la denuncia y conseguir más detalles sobre lo ocurrido. El encuentro no se pudo llevar a cabo por obligaciones laborales de la joven y se determinó mantener una nueva entrevista con Bucci en el transcurso de hoy, martes.