Raúl Ochoa Cuenca: Los 43 precandidatos

Posteado en: Opinión

Con mucha curiosidad pero sobre todo con preocupación, observo la proliferación de venezolanos que se auto proponen como candidatos a ocupar el cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela en unas hipotéticas elecciones, como si realmente viviéramos en un sistema regido por el respeto y los principios de un sistema democratico.

He utilizado para esta reflexión el único instrumento con el cual la ciencia nos ofrece con el fin de tener ideas más precisas sobre el probable comportamiento de los ciudadanos en un proceso electoral como lo son las encuestas o sondeos de opinión. No podría dejar de mencionar que Venezuela es un país donde los valores, especialmente los morales de la sociedad se han deteriorado en forma bastante rápida durante los últimos 23 años. Por lo tanto me veo obligado a mencionar que algunas de estas empresas han sido cuestionadas en su honorabilidad.

Este trabajo tiene como base una encuesta sobre la popularidad de muchos de los precandidatos en las próximas elecciones presidenciales realizada por la empresa Meganalisis con sede en Caracas y publicada el pasado 29 de agosto. En ella podemos ver que el 70 % de los consultados no expresa simpatías por ninguno de los aspirantes a presidente de Venezuela. Así vemos por ejemplo, al partido Primero Justicia, fundado inicialmente como asociación civil en el año 1992 sus simpatías a nivel nacional hoy está entre un 2.5 y 3.5 % y no obstante este pobre nivel de aceptación asoma como aspirantes dos de sus dirigentes, el señor Capriles, con vasta experiencia en lides electorales, entre ella su pasada candidatura el 14 de abril del 2013 en la cual para muchos expertos resultó ganador, pero que por razones para muchos no válidas y para otros desconocidas, no salió a la calle a defender esa victoria, que de haberse reconocido, seguramente le habría ahorrado a la nación venezolana este drama shakesperiano en el cual dia a dia se hunde más en un pozo de profundidades incalculables, donde los protagonistas crean, sin detenerse desgracias y desconcierto en una población inerme e indefensa.

Y no obstante ante esta realidad se preparan a hacer todo lo contrario de lo que la sindéresis obliga. Con porcentajes de aceptación que van del 0.1 al 3.8 % alrededor de 30 o más ciudadanos, amparándose en el artículo 227 de la Constitución que permite que aun los analfabetas y en el caso actual, los semi analfabetas pueden ser elegidos como presidentes de la república.

Como podemos leer en el cuadro de la encuestadora Meganálisis, los datos que nos ofrece sobre las simpatías y confianza de los electores para estos aspirantes son por lo menos, diría, ridículos. Veamos, el actual presidente encargado, Sr Juan Guaido aparece con un 3.8 % y el fundador de Voluntad Popular, el Sr Leopoldo Lopez, exiliado en España, tiene un 1,3 % de aceptación. El pluri candidato Sr Enrique Capriles goza de 0.8 % mientras el jefe de ese mismo partido, Primero Justicia aparece con un no envidiable 1.1 %. Pero además en esta feria de precandidatos, vemos personas que en ninguna encuesta aparecen.

La mayoría de ese mágico número que según entendidos, entre los ya conocidos y los In Pectore suman algo así como 43, se preparan para competir en unas elecciones primarias donde ninguno, según las encuestas supera el 3 % de simpatías. Primarias para elegir un candidato único, bueno esa es la premisa, sería el abanderado de una oposición hoy cruelmente dividida, resquebrajada y en algunos casos sospechosa de entablar conversaciones poco transparentes con emisarios del régimen y por lo que podemos ver, aún peor, poco solidaria entre ella, aspecto este de suma gravedad por lo que ello podría implicar.

Pero es obligatorio preguntarse si estas personas han reflexionado, aún brevemente, de sentirse preparados con las necesarias condiciones de lo que significa ser un Jefe de Estado ¿Tiene este grupo de aspirantes la formación académica, la experiencia profesional y la madurez para que en el caso supuesto negado que alguno de ellos fuese elegido, pueda dirigir un país con las actuales características de Venezuela ? Se dice que una nación nunca toca el fondo, pero creo que de audaces, golpistas, paracaidistas y choferes de autobuses ese fondo si lo hemos tocado. Así vemos como el máximo representante de cualquier formación política, las cuales en las encuestas o no aparecen o simplemente aparecen con porcentajes de entre el 1 y el 2 % de aceptación son candidatos, por los momentos, In Pectore.

No solo es una feria por número de aspirantes, es una feria de audacia, es una feria donde podemos observar que estos personajes tienden a valorar de forma excesiva la propia personalidad que lleva a una persona a creerse el centro de todas las preocupaciones y atenciones, considerando que sus opiniones e intereses propios son más importantes que los de la nación.

Concluyo este breve análisis con una pregunta y una respuesta tomada de nuestro acervo popular:

Pregunta: “Señor Presidente electo ¿ Cómo va a afrontar los retos de la República, si usted ni siquiera sabe cuántos barriles de petróleo produce Venezuela actualmente ?

Respuesta: No se preocupe compadre, que a este que está aquí, no se le muere el muchacho en la barriga. Audacia, audacia y más audacia diría Don Sancho.

Que viva el artículo 227 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar el 23 de octubre del año 2022. casablancaitalia@gmail.com