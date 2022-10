Chayanne, íntimo: ocho años sin sacar un disco y los secretos de tres décadas de amor con una venezolana

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Sus fans pronto saciarán la abstinencia con un flamante lanzamiento, del que ya se conocen dos canciones. Pero antes, el músico conversó con Infobae

“Qué difícil es enamorarse en pleno siglo XXI porque todos quieren revolcarse y no verse en el desayuno”. Así comienza “Como tú y yo”, el éxito más reciente de Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayanne. Y es que en momentos en que la música en español está saturada con el género urbano, el artista puertorriqueño sigue fiel a su estilo romántico. Aquel que lo ha convertido en uno de los artistas latinos con más discos vendidos, más de 50 millones a lo largo de 44 años de trayectoria par quien empezó siendo un niño de apenas 10 años.

Por Infobae

Para Chayanne, seguir esta línea es su norte: “Es donde siento que puedo aportar, es con lo que me he identificado. He sido fiel a eso por ser en lo que puedo crecer”, le dice a Teleshow. En los próximos meses saldrá un nuevo álbum suyo después de una larga espera de ocho años (En todo estaré salió en 2014). Hasta entonces, y casi como para apaciguar la ansiedad, el cantante dio a conocer dos canciones a modo de adelanto: “Amor y punto” y, hace unos días, la mencionada “Como tu y yo”.

“Cuando miro hacia atrás es que me doy cuenta de los años que han pasado, de las cosas bonitas que me han ocurrido, de las canciones que he grabado, feliz, muy feliz”, destacada el músico, entusiasmado y a la vez consciente de que, a pesar del tiempo transcurrido, los fans han seguido fieles a él.

—Ocho años desde tu disco anterior. ¡Una eternidad! ¿Qué pasó en tu vida en esos ocho años?

—Después de ese disco preparé una gira de año y medio. Luego de eso grabé tres canciones. ¿Viste que cambió todo?, entonces, era por canciones: tuve grabaciones, pero no de disco. Y después arranqué una gira de dos años que fue interrumpida un año y ocho meses después por la pandemia. Y entonces, cuando llegó la pandemia he cogido las cosas con calma: el perro dejó de ladrarme, conocí todas las esquinas de mi casa. Todo ha sido tan cambiante, inesperado, que me tardé todo este tiempo en hacer el disco.

Le dicen El papá de América, ya que en el público se ha hecho costumbre bromear con frases como “Chayanne es mi novio” o “Mi madre dice que Chayanne es mi padre”. Y todo esto aun cuando el cantante lleva uno de los matrimonios más estables de la industria: con la abogada y ex reina de belleza venezolana Marilisa Maronesse celebra este año el 30 aniversario de bodas.

Pero, ¿cómo ha llevado Marilisa esa fascinación de las fanáticas hacia su esposo? “Ella no duerme (risas). Te puedo decir que tenemos una comunicación maravillosa, mucha complicidad: entiende que mi carrera no es una carrera fácil, hay mucha ausencia. (Ella) ha sido lo mejor que me pudo pasar”, confiesa Chayanne, quien también admite que no ha habido una estrategia para llevar su matrimonio: ambos fueron aprendiendo de los errores y superaron los obstáculos con buena comunicación.

“Tiempo de vals” salió al mercado en 1990 y aún hasta hoy es, en muchos países, una de las favoritas para darle el marco apropiado a momentos especiales. “No sabía que se iba a convertir en canción de quinceañeras y de bodas. Cuando yo la grabé no sabía que años después la iba a bailar con mi hija en su 15”.

El video de ese baile con Isadora se volvió tendencia en las redes y programas de entretenimiento alrededor del mundo. Y es que Chayanne no solo ha triunfado en la música, también ha hecho novelas y hasta incursionó en Hollywood en películas taquilleras como Dance with me, al lado de Vanessa Williams.

Después de una carrera tan larga y exitosa, a la que todavía le queda mucho recorrido, de contar con el amor de millones de seguidores, ¿con que se quedaría Chayanne si este fuese el último momento en la música? “Me quedaría con muchas miradas con ternura, mucho cariño que me ha dado la gente. Bendiciones, extendidas de mano que me dan. Siento toda esa energía de gente buena que me desea el bien igual que yo a ellos. Me llevaría esa paz, esa alegría”.