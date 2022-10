¡Nada los detiene! VIDEO infrarrojo revela el continuo paso irregular de migrantes por la frontera de EEUU

Un dron con imágenes térmicas de Fox News volaba en las horas previas al amanecer cuando cientos de migrantes cruzaron ilegalmente a Eagle Pass, Texas, durante la mañana de sábado. Estos grupos se entregaron a la Guardia Nacional de Texas. La Patrulla Fronteriza del sector de Del Rio reportó más de 3.300 fugas conocidas la semana pasada, así lo reportó Bill Melugin

lapatilla.com

Un cambio en la politica migratoria de los Estado Unidos hacia los venezolanos ha provocado revuelo en la frontera, pues venezolanos que crucen la frontera mexicana sin autorización serán devueltos.

El programa, que tendrá un límite de 24.000 inmigrantes, es similar al implementado para los ucranianos después de la invasión rusa, dijeron las autoridades. Cada migrante necesitará un patrocinador en los EE. UU. que garantice apoyar económicamente a la persona. Después de que se aprueben sus solicitudes, volarían aquí, según reportó LA times.

El programa es visto dentro de la administración como una forma de frenar el creciente número de migrantes que cruzan la frontera sin autorización.

En el último año fiscal, que finalizó en septiembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. registró más de 2 millones de encuentros con migrantes en la frontera, un récord.

NEW: Our @FoxNews drone with thermal imaging was flying in the pre dawn hours as hundreds of migrants crossed illegally into Eagle Pass, TX this morning. These groups turned themselves in to TX National Guard. Del Rio sector Border Patrol reports 3,300+ known gotaways last week. pic.twitter.com/jnCleyf01p

More video from our @FoxNews thermal drone showing hundreds of migrants crossing illegally into Eagle Pass, TX this morning. This was on the U.S. side, after they had already crossed the river.

We weren’t able to fly at night until we got this drone. Huge help/addition for us. pic.twitter.com/eX3MSqj1kx

— Bill Melugin (@BillFOXLA) October 21, 2022