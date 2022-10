El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 22 de octubre de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Se presenta más de una persona, la mayoría nuevas, con propuestas interesantes. Por supuesto que no puedes elegir la primera, ni la que más prometa. Evalúa las posibilidades de cada una, los pro y los contra y sobre todo cuán sustentable son a largo plazo y toma decisiones basado, siempre basado en estudios responsables y realistas, con números en la mano. Ten presente que no todo lo que brilla es oro.

Tauro

Hoy es un día para aceptar que lo que no es, no es y puede que nunca lo sea, que no hay que aferrarse y que hay personas o situaciones que están de paso. Ante todo debes ser claro contigo mismo, porque si insistes, al final eres quien se verá más afectado. Piensa con la cabeza y no con el corazón, pero sobre todo piensa que si has superado despedidas en el pasado, puedes hacerlo ahora.

Cáncer

A veces estás tan lleno de planes y cosas por hacer que olvidas lo más importante: la familia. Dedícales un poco más de tiempo y demuéstrales cuánto los amas. No hace falta que estés todo el día l y que descuides tus cosas, porque no importante no es la cantidad, sino la calidad. Deja el celular y las redes sociales de lado y enfócate en el momento.

Leo

La perfección no existe y eso está perfectamente claro, pero igual puedes buscar la excelencia en todo que haces. No puedes hacer algo simplemente por hacerlo. Últimamente estás desanimado y tú estado de ánimo se refleja en el resultado final. Al final terminas molesto e inconforme. Tú actitud juega un papel fundamental para alcanzar el éxito. Busca motivación y sino no la encuentras haz lo que hagas con disciplina.

Virgo

Se presentan situaciones un tanto difíciles de superar. Es posible que tengas que trabajar y esforzarte más de lo que habías pensado y eso te genere algún tipo de crisis emocional. Entendemos tu desespero, pero cálmate, respira profundo y sobre todo, no arrastres a otros en tu caos.

Libra

Hoy es un día para entender que el éxito no que cae del cielo. No te lo mereces solo porque si, te lo ganas, a punta de lo que haces para alcanzarlo. Sentado en tu casa sin hacer nada no se cumplirán tus sueños, tienes que levantarte e ir por ellos, con fe, actitud y sobre todo, con un plan. Y cuando entres en acción te recomendamos aprovechar los beneficios de la tecnología.

Escorpio

Eres una persona creativa y brillante que está en su mejor momento. No necesitas demostrarle nada a nadie, ni hacer algo para ser admirado o respetado, sólo debes crecer por y para ti, para ser mejor de lo que fuiste ayer. Fluirán las oportunidades, pero el tiempo para hacer uso de ellas es limitado, así que a ponerse las pilas.

Sagitario

Los últimos meses el amor ha estado allí allí, ni bien ni mal. No es que tengas muchos problemas relacionados con esa área, pero sientes que hay algo que no fluye o por lo menos no lo haces como te gustaría. Tal vez es que no estás poniendo de tu parte como crees y a partir de hoy te das cuenta que debes dar un poco más, y hacerlo solo porque si, porque te nace y no para esperar nada a cambio.

Capricornio

Sino tienes grandes problemas no te los busques. Te empeñas en que lo que no es si lo sea y no. Sino es para ti, sino te hace feliz ¿que haces allí? ¿Sufrir por sufrir? La vida no es una telenovela para vivir en constantes dramas y conflictos y mucho menos si los genera tu cabeza. Es momento de soltar personas y situaciones y cerrar algunos ciclos.

Acuario

De pronto y sin casi darte cuenta como sucedió, todo marcha al revés. Tenías un plan y todo sale diferente. Te llenas de frustración y te bloqueas. Si el camino que había elegido no funciona no te aferres, escoge otro. Las cosas podrían ir mucho mejor si haces un nuevo plan y te concentras aún más. No tienes que cambiar la meta, sólo como llegaras a ella.

Piscis

Es un buen día para soltar el control y llegar a acuerdos. Tu vida no puede ser en un campo de batalla constante. Necesitas paz para que todo salga bien y últimamente vives en un conflicto interno, que si tú mismo no entiendes, mucho menos los demás. Si necesitas desahogarte hazlo con alguien que te ame de verdad y si necesitas ayuda extra, busca a un profesional.