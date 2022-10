Arabia Saudita negó apoyo a Rusia y prometió ayudar a Ucrania

El presidente ruso Vladimir Putin ordenó intensificar los ataques contra la infraestructura civil de ucraniana, Kiev ha sido blanco en los últimos 10 días de golpes devastadores en sus áreas críticas, fundamentalmente en establecimientos que proveen energía eléctrica, pero esos ataques se han extendido a otras ciudades del país.

GEORGE CHAYA // INFOBAE

Todas las estructuras de defensa del gobierno ucraniano, desde el presidente Vladimir Zelensky hasta funcionarios de seguridad, defensa e inteligencia, esta?n declarando que el invierno que se avecina será duro y muy difícil de llevar ante la gran cantidad de ataques aéreos que Moscú ha llevado adelante en las u?ltimas dos semanas en represalia por el ataque a uno de sus puentes estratégicos que unía territorio de la Federación Rusa con la península de Crimea. La violencia del Kremlin se focalizó contra Kiev, la capital de Ucrania, donde se destruyó distintas zonas de la ciudad dejando un saldo grave de varios civiles muertos, según fuentes militares del gobierno ucraniano.

En el mismo sentido, el propio presidente Zelensky, a través de su red social Telegram, denunció que los ataques y actos de sabotaje continúan en Kiev y se han extendido a otras ciudades del país; y señaló que aunque la prensa internacional no se ha hecho eco de todos esos incidentes y centrándose sólo en los ataques a la capital, eso esta? sucediendo, dijo el primer mandatario. En otro de sus mensajes actualizados en su red social, Zelensky denunció que Rusia está actuando de manera criminal y fuera de todas las normas de la guerra asesinando civiles y destruyendo viviendas que no son objetivos ni infraestructura militar.

En las últimas horas, las operaciones aéreas de Moscú han bajado su intensidad pero los sabotajes de elementos rusos infiltrados se incrementaron y extendieron desde el centro hacia el norte de Ucrania, lo que generó grandes daños en la infraestructura energética del país informó la operadora estatal de la red eléctrica Ukrenergo a la oficina de recursos sustentables de la Unión Europea (UE). El detalle de los daños remitidos a Bruselas hizo mención especial al ataque del sábado 15, que dañó gravemente y de forma irreversible para su continuidad en la provisión de energía a tiempo completo una de las más importantes instalaciones eléctricas en el área suburbana de Kiev. En dirección a ese problema, Francia ofreció enviar repuestos y técnicos para afrontar las reparaciones de forma inmediata, pero aún no han llegado los especialistas de París para dar solución al problema que reviste alta gravedad en materia de reestablecer el flujo de energía eléctrica a vastas áreas de la ciudad. Sin embargo, la empresa Ukrenergo se expidió el jueves por medio de un comunicado indicando que la situación energética del país estará resuelta y bajo control en los próximos di?as, pero sugirió a los ciudadanos ser austeros en el uso de la electricidad para evitar cortes y racionamientos de emergencia que no se descartan hasta que los técnicos franceses lleguen al país, lo que todavía no tiene fecha confirmada.

La solicitud sobre el uso racional de energía eléctrica fue ratificada por el propio Zelensky en un llamado personal mediante un comunicado de su oficina el pasado miércoles. El comunicado expresó de forma clara y directa a los ciudadanos que en virtud de los ataques terroristas ejecutados por Rusia sobre población civil e infraestructura sensible con drones de fabricación iraní sobre varias ciudades y regiones de Ucrania, los abastecedores de electricidad deben limitar y recortar su suministro para que el sistema continúe operando lo ma?s estable posible y evitar apagones y cortes programados si es que todos en los ucranianos optimizan y recortan a conciencia su consumo, principalmente en horas pico. Esto es muy importante dentro del funcionamiento de la totalidad del entramado de energía eléctrico, dijo Zelensky.

La compañía operadora de la red eléctrica advirtió también a los ciudadanos que se avecina un invierno muy duro y difícil que el país debera? afrontar y superar bajo ataques de Rusia en los meses más fríos y oscuros del año. Según la inteligencia ucraniana, Moscú ha establecido una estrategia muy clara después de los reveses que sus tropas sufrieran en el campo de batalla, lo que llevó a los rusos a replegarse sobre el terreno, tal estrategia muestra la inequívoca intención de Putin de ejecutar ataques de saturación sobre la infraestructura energética de Ucrania y aumentar esos ataques a medida que se acerca el invierno.

En línea con esa estrategia rusa, di?as pasados el ministro de Energía ucraniano, Hermman Halushchenko, declaró a las cadenas BBC de Londres y CNN estadounidense, que Moscú ha destruido cerca del 30% de las instalaciones energéticas de Ucrania durante la primera semana de bombardeos con drones suicidas recibidos de Ira?n. El ministro amplió y sostuvo que los rusos no han usado aún sus propias armas por razones de reducción de gastos, pues son mas costosas que los 70.000 dólares que cuesta cada misil iraní, al tiempo que declaró que, si bien sus defensas aéreas han neutralizado varios de esos drones en el aire antes de que alcancen sus blancos, Ucrania necesitara un sistema defensivo que le permita bloquear sus cielos para contrarrestar esa amenaza sobre sus instalaciones eléctricas y de provisión de agua para sus ciudadanos durante el invierno.

Las declaraciones del ministro Halushchenko fueron ratificadas por el jefe de gobierno de la ciudad, el Alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, quien también hizo uso de la red Telegram para confirmar que sólo el primer di?a de los ataques, Rusia disparó medio centenar de drones explosivos, 16 de ellos no pudieron ser derribados y lograron impactar objetivos sensibles de la infraestructura de la capital y ciudades cercanas, por lo que solicitó a la OTAN, Washington e Israel -como lo hizo días antes el presidente Zelensky- nuevos sistemas de armas antiaéreas que brinden cobertura a los cielos de Ucrania que hoy se encuentra a merced de los ataques rusos con misiles y drones.

En relación a los ataques que se esta?n ejecutando en los últimos 15 di?as el Ministerio de Defensa de Rusia emitió un comunicado de operaciones militares esta semana que fue recogido por la agencia AP donde se indica que “todos los objetivos escogidos” en sus ataques habían sido alcanzados exitosamente, esa información fue ratificada por Reuters.

Por el momento, el sistema energético de Ucrania resiste y las tropas de Zelensky continúan con el esfuerzo de su contraofensiva terrestre medianamente exitosa. No obstante, el presidente ha reiterado que el invierno que se aproxima generaría sacrificios extremadamente duros para los ciudadanos. De allí que en una llamada telefónica del di?a jueves, Zelensky informó al presidente Biden que los daños recibidos a gran escala en la infraestructura energética ucraniana abren un desafío de magnitud frente al invierno que esta? llegando y deben estar reparados para enfrentar la temporada de calefacción de la población.

Al mismo tiempo y en una geografía distante al conflicto, el jefe de la Defensa de Arabia Saudita, el príncipe Khalid ben Salman, declaró que el Reino ayudaría a enfrentar el próximo invierno a los ucranianos expresando que sentía gran asombro y mucha molestia por algunas informaciones publicadas en la prensa respecto a que su país está del lado de Rusia en su guerra contra Ucrania, y explicó a la prensa británica que el Reino lideró un proyecto reciente para recortar la producción mundial de petróleo que favorece los ingresos de miles de millones de dólares en favor de Rusia. El Príncipe Khalid se expresó tambie?n en su cuenta de Twitter indicando que: “El Reino esta asombrado y disgustado ante acusaciones infundadas de que está del lado de Moscú en su invasión contra Ucrania. Sin embargo, dijo que “el Reino esta? tranquilo sabiendo que la falsedad de esas acusaciones no provienen del gobierno ucraniano”.

Arabia Saudita lidera la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo, por su sigla en idioma español). La Organización incluye 13 países miembros plenos y 11 no miembros, (entre los que se incluye Rusia), que efectivamente pidió apoyo al Reino, pero no lo obtuvo, lo que dio lugar a que Moscú anunciara un recorte en la producción de petróleo, algo que genera preocupación sobre posibles aumentos en el precio del combustible para consumo interno en los Estados Unidos.

Esa decisión rusa indignó a la administración Biden, por lo que la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, declaró luego del anuncio que “está claro que la OPEP está alineada con Rusia”, lo que dio lugar a que varios congresistas demócratas presenten un documento pidiendo que Washington detenga la provisión de armas a Arabia Saudita. Sin embargo, el Ministro de Defensa saudita respondió a Jean-Pierre que el Reino todavía está alineado con Ucrania y que la decisión de la OPEP fue un movimiento “puramente económico” y no una señal de lealtad a Rusia, agregando que Irán también es miembro de la OPEP y eso no significa que el Reino apoye a Teherán, declaró el Príncipe Khalid, quien ratificó que la Republica Islámica de Irán y Arabia Saudita no tienen relaciones diplomáticas y son rivales históricos en el mundo islámico. Pero lo más importante es que el Príncipe saudita informó que el Reino esta? listo para apoyar a Ucrania en la provisión de ayuda macro-financiera, algo que ratificó el presidente Zelensky al sostener que Arabia Saudita ayudó mucho como mediador en el intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania a principios de este año.