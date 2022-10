Testimonio sobre la presunta inmunidad diplomática de Álex Saab no se hará en suelo estadounidense

Click to share on Google News (Opens in new window)

El testimonio en apoyo al reclamo de inmunidad diplomática de Alex Saab no se hará en suelo estadounidense, según informó el periodista de The Associated Press, Joshua Goodman.

lapatilla.com

De acuerdo al reporte, las declaraciones se darán vía Zoom desde la Embajada de Suiza en Caracas.

Los fiscales querían que los testigos viajaran a la Embajada de EEUU en Colombia para la audiencia de diciembre, de modo que se pudiera prestar juramento en suelo estadounidense.

Viva Switzerland!

Testimony in support of Alex Saab's claim of diplomatic immunity will be given via Zoom from the Swiss Embassy in Caracas.

Prosecutors wanted witnesses to travel to U.S. Embassy in Colombia for the December hearing so oath could be administered on U.S. soil. pic.twitter.com/osxE4gAlqK

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 21, 2022