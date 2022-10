¡Enhorabuena! MichellRoxana se destaca como embajadora de la ONU contra la malnutrición

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La modelo y escritora venezolana MichellRoxana recibió la credencial que la certifica como Embajadora de Buena Voluntad; gracias a su fuerte movimiento en ser un agente de cambio.

MichellRoxana, es la segunda venezolana que recibe esta distinción; la primera es la diseñadora Carolina Herrera, quien recibió este diploma en el año 2017.

La entrega de este reconocimiento a la venezolana MichellRoxana se hizo en la ciudad de México; en el marco del lanzamiento de la segunda edición del libro Micheland, el cuál contó con el total apoyo de IIMSAM (The Intergovernmental Institution for the use of micro algae Spirulina against malnutrition) organización acreditada y respaldada por las Naciones Unidas.

En el 2005, la Asamblea Nacional de la ONU, aprobó una resolución que destaca la necesidad del uso de las microalgas, para combatir en la guerra contra el hambre y la desnutrición.