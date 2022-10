La fe como bastión para superar el cáncer de mama: “Las mujeres deben prestarle atención al cuerpo y no descuidarse”

Tres años habían pasado desde que Elena Islanda no se realizaba exámenes médicos en sus senos. La crisis económica que se agravó en 2017 en el país, le impidió seguir pagando los estudios en centros de salud privados y quedó “a la buena de Dios” hasta 2020, cuando pudo retomar sus chequeos de rutina.

Rosimar Sánchez // Corresponsalía lapatilla.com

Ese año, los exámenes arrojaron una pequeña irregularidad en una de sus mamas. Sin embargo, el médico oncólogo que la evaluó, le informó que no había que alarmarse. “Fui con ese doctor en 2020, dijo que era como un nódulo y que estaba pequeño, pero había que prestarle mucha atención. Me hicieron dos biopsias y salieron negativas”, comentó Elena.

Pasaron los meses y ella se sentía bien, continuó realizando sus actividades del día a día y, aparentemente, todo transcurría normal.

En 2021 comenzó a sentir como “un bultico” en el seno, por lo que acudió nuevamente a realizarse los chequeos y decidió buscar una segunda opinión con otra especialista. La oncóloga ordenó una biopsia y pudieron confirmar que se trataba de un tumor maligno.

“Ella me dijo que haciendo las cosas a tiempo, era bueno. Dijo que harían una operación y no iba a pasar mayor cosa. Yo me sentía bien y eso estaba pequeño. Como no tenía los recursos para una operación, me dije que tenía que seguir adelante con esto”.

Desde que Elena recibió el diagnóstico, entró como en una fase de negación. No entendía cómo podía tener cáncer, si en su cuerpo no sentía malestar.

“Yo no aceptaba que me hicieran eso. Cuando a uno le dan una noticia así, uno no la acepta, y como yo no sentía malestar en ninguna parte de mi cuerpo, así como para salir corriendo, yo me negaba a esa cuestión. Hubo personas que estuvieron hablándome, diciendo que las cosas cuando se hacen a tiempo salen bien. Así fue como yo dije: ‘Tengo que hacer las cosas que debo hacer’ y fue cuando volví al hospital y la oncóloga me dijo que el tumor se había manifestado, porque no había recibido tratamiento”.

Costosos tratamientos

Luego de someterse a otra serie de exámenes este año, médicos del Hospital Oncológico Padre Machado en Caracas evaluaron a Elena y la respuesta fue tajante: Debe recibir quimioterapias lo más pronto posible para evitar que la enfermedad siga avanzando.

La noticia la impactó emocionalmente, pero su fe en Dios y el apoyo de su familia la mantienen en pie. “Esto es fuerte, es algo por lo que nadie quiere pasar. Primeramente, estoy confiando en Dios que las cosas van a salir bien. Para la familia son cosas que no se esperan, impactan, porque de repente todo está bien, pero de pronto se movieron algunas cosas y todo entra en un descontrol, pero uno tiene que buscar la forma de que todo vaya en orden”.

Elena, quien reside en el estado Miranda y tiene 62 años de edad, debe recibir cuatro sesiones de quimioterapia cada 21 días: la primera está prevista para la próxima semana. Son seis medicamentos que tienen que aplicarle, y en el Hospital Domingo Luciani en Caracas disponen de tres que son de alto costo; los restantes deben comprarlos los familiares.

Estiman que la inversión en los tres medicamentos es de 500 bolívares aproximadamente por cada aplicación de quimioterapia. A esto se le suma la compra de alimentos, debido a que el paciente requiere un régimen especial de alimentación adaptado al tratamiento, por lo que el gasto total podría alcanzar unos 1.000 bolívares.

En cada sesión de quimioterapia, la paciente debe llevar desayuno, almuerzo, merienda, agua, jabón y papel higiénico.

Conseguir los recursos económicos para costear exámenes y medicamentos no ha sido una tarea fácil de completar para Elena y su familia. Recurrir al apoyo de amigos, conocidos y servicios públicos a través de las redes sociales se ha convertido en una opción.

Pese a la incertidumbre y el miedo, Elena y sus seres queridos se mantienen con optimismo.

Nunca descuidar el cuerpo

Tras recibir el diagnóstico de cáncer de mama que la sacudió física y emocionalmente, Elena se ha hecho más consciente de la importancia de cuidar su cuerpo, por lo que invitó a las mujeres a priorizarse y no dejar en segundo plano la realización exámenes médicos.

“A veces uno no le presta atención, pero hago un llamado a las mujeres a que no se descuiden, prestarle atención al cuerpo, tocarse, hacerse sus exámenes anualmente. A veces uno en medio de la misma situación, deja de hacerse un examen por los mismos recursos que no están al momento. Entonces se va descuidando, y si se siente bien, también se va descuidando, pero no es la idea, hay que prestarle muchísima atención al cuerpo. Nos enfocamos en el diario vivir, el trabajo, los hijos, la familia, pero al cuerpo hay que prestarle mucha atención, porque hay momentos en que uno se olvida y no debe ser así”, destacó.

Elena está iniciando su camino hacia la sanación. Luego de cada quimioterapia, debe someterse a una evaluación, y al terminar el esquema, tendrá otro chequeo en el que espera tener buenas noticias. “Esto es fuerte, a veces llega el momento y uno dice ‘Dios mío, ¿qué va a pasar?’, pero hay que tener la fe y la confianza en Dios”.

En caso de que alguien o alguna institución quiera dar apoyo, pueden hacerlo a través de la cuenta corriente del Banco de Venezuela 0102-0256670000067250, teléfono: 04141374618 y CI: 2760679.

Un diagnóstico a tiempo

En una nota de prensa, el gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, doctor Juan Saavedra, señaló que la pesquisa de cáncer de mama entre las mujeres venezolanas es baja.

Refirió que según un estudio del Observatorio Global de Cáncer y la Organización Mundial de la Salud, en América Latina (incluida Venezuela) el diagnóstico temprano alcanza a 20% de las mujeres, mientras en los países desarrollados esa cifra es mayor a 80 %, por lo que sus porcentajes de curación son mayores.

“El diagnóstico temprano facilita el tratamiento oportuno y asegura una sobrevida superior al 90 %. El cáncer es curable si se diagnostica a tiempo”, aseveró.

Informó que, de acuerdo al último estudio publicado por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, en el año 2021 murieron 3.128 venezolanas por cáncer de mama, una tasa de 19,01 por cada 100 mil habitantes. Ese mismo año también se registraron 7.885 nuevos casos, una tasa de 47,91.

Por su parte, la presidenta de Funcamama, Luisa Rodríguez, informó que este año manejan una data de 33 nuevos casos diarios en el país, mientras que el año pasado la cifra era de 17. Manifestó que el déficit de especialistas en los centros de salud públicos, fallas en los equipos y falta de medicamentos son algunas problemáticas que enfrentan las pacientes con cáncer de mama.

“No hay suficientes especialistas mastólogos dentro de los hospitales, los mamógrafos no están en todos los hospitales. Luego de realizarse la mamografía, tiene que realizarse el eco mamario y después visitar al médico mastólogo. Esto se hace muy complicado por el número de personas que demanda el servicio”, explicó la presidenta de Funcamama.

Indicó que en caso de acudir a un centro de salud privado, la paciente necesitaría aproximadamente 2.000 dólares para una cirugía, sumado a la compra de los medicamentos para la quimioterapia debido a que el Ivss no entrega el esquema completo desde 2016.